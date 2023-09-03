لفتة إنسانية.. محمد الباز يناشد بالبحث عن والدة الطفل رحيم

استعرض الإعلامي د.محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور”، منشورًا يرجع إلى رامي الجبالي، مؤسس مبادرة أطفال مفقودة، قائلًا: "رامي كتب قصة إنسانية صعبة جدًا بطلها طفل اسمه رحيم والدته تركته وحيدًا".

وقال الباز، خلال برنامجه "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار":"الحكاية بدأت عندما تركت سيدة الطفل رحيم بمفرده لسيدة أخرى قائلة: “هسيبه معاكي وهرجع أخده، ولكنها لم تعد مرة أخرى”.

واستعرض الباز ما كتبه الجبالي قائلًا:"الطفل عاش مع هذه السيدة فترة بحثوا خلالها عن والدته كثيرًا لكن دون فائدة، والآن رحيم كبر وتعلق بالسيدة التي يعيش معها، لكنه كثيرًا ما يسمع أنهم يبحثون عن أهله، لذلك لا ينام قبل أن تنام السيدة التي يعيش معها".

الباز: ابحثوا عن والدة الطفل رحيم

وتابع "رحيم نفسه يتعلم وأصبح في سن الالتحاق بالدراسة ولكن ليست له شهادة ميلاد، موضحًا أن السيدة التي يعيش معها بسيطة وليس لها مصدر رزق وكبيرة في السن، وعندما ذهبت لعمل محضر قسم الشرطة طلبوا أن يظل معها لحين العثور على أهله"

أشار إلى أنه بعد منشور رامي الجبالي، ومطالبته المسئولين بالتدخل تواصل معه بالفعل خط نجدة الطفل، والمجلس القومي للطفولة بحوالي ساعة من نشره.

ناشد الباز قائلًا: "ابحثوا عن والدة رحيم يمكن لما حد يشوف الولد يوصل لأهله وتبقي الأمور وصلت لنقطة كويسة، لكن الطفل مش أفضل حل له إن يتم وضعه في ملجأ وأمه عايشة، مناشدًا والدة الطفل رحيم بالعودة لطفلها وانتشاله من حياة الملاجئ.