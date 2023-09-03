هشام خرما: أجواء مهرجان القلعة الدولي للغناء يحمّسني للمشاركة كل عام

أعرب المؤلف الموسيقي هشام خرما عن سعادته بالمشاركة ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء 31 الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية.

قال خرما، أثناء حفله الموسيقي المقام حاليا على خشبة مسرح محكى قلعة صلاح الدين انه فخور بالمشاركة في مهرجان القلعة للعام الثاني على التوالي، لافتًا إلى أنه يكون متحمس لهذا الحفل خاصة مع الأجواء الرائعة اللي تتمتع بها قلعة صلاح الدين.

فعاليات القلعة 31 تتوالى:

ويقدم المؤلف الموسيقى وعازف البيانو هشام خرما حفلا يتضمن مجموعة من مؤلفاته الموسيقية الخاصة منها اندلس، فيرست ڤواياچ، كون، هوب، ڤالي اوف ذا كينجز، الحكاية، كويست، الايمان والعصر، مراكش، البداية، اليقين، الغروب، لوست والنهاية.

وفى العاشرة مساء تتغنى التونسية غالية بن على بعدد من اعمالها الخاصة اضافة الى نخبة من اعمال زمن الفن الجميل منها روح، بلغوها، تونس، دع عنك، الم مسكنى، هيمتنى، يا مسافر وحدك، لاموني اللي غاروا منى، عرفت الهوى، الف ليلة وليلة وغيرها.