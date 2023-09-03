مران الزمالك المسائى.. راحة لفتوح وزيزو وعبدالمجيد من التدريبات الجماعية

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، الرباعي أحمد فتوح وأحمد سيد "زيزو" ومحمد صبحي وحسام عبدالمجيد، لاعبى الأبيض، راحة من التدريبات المسائية التي أقيمت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادًا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

قرار أوسوريو

جاء ذلك وفقًا لقرار الجهاز الفني بقيادة الكولومبي أوسوريو، قبل انضمام الرباعي لمعسكر المنتخب الوطني الذي سينطلق غدًا الإثنين ويستمر حتى يوم ١٢ من الشهر الجاري وتتخلله مباراتا إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2024 بكوت ديفوار وودية تونس.

ومنح الجهاز الفني للفريق راحة لكل من محمد طارق وحاتم سكر لاعبى الفريق من التدريبات الجماعية، قبل الانضمام لمعسكر المنتخب الوطني الأوليمبي.

معسكر المنتخب الأوليمبي

وينتظم منتخب مصر الأوليمبي في معسكر بداية من غد وحتى يوم 12 من الشهر الجاري، وتتخلله مباراتان وديتان أمام روسيا، استعدادًا لأوليمبياد باريس 2024.

ويواصل الزمالك تدريباته خلال الفترة الحالية استعدادًا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفيدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر داخلي بمصر الجديدة بداية غد الإثنين الموافق 4 سبتمبر الجاري في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين أمام السكة الحديد وسيراميكا كليوباترا خلال المعسكر الداخلي استعدادًا للقاء أرتا سولار بطل جيبوتي.

نجل عبدالغني

حرص محمد عبدالغني، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على اصطحاب نجله "مالك"، خلال المران المسائي الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادًا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في الكونفيدرالية الإفريقية.

وقام لاعبو الفريق والجهاز الفني بالتقاط الصور التذكارية مع "مالك"، على هامش المران المسائي.

ويواصل الزمالك تدريباته خلال الفترة الحالية استعدادًا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفيدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.