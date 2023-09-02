أوسوريو يطبق «اليوم الكامل» فى تدريبات الزمالك

قرر الجهاز الفنى لفريق كرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، خوض الفريق تدريباته على فترتين، ليؤدى المران الصباحى بشكل طبيعى كما هو معتاد، ثم يخوض مرانًا مسائيًا فى نفس اليوم.

وينتظم الزمالك فى معسكر داخلى بمصر الجديدة، بداية من الإثنين، فى إطار الاستعداد لمباريات الموسم الجديد، سواء على مستوى المنافسات المحلية، أو بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وحدد الجهاز الفنى لـ«الفارس الأبيض» يومى ٧ و١١ سبتمبر الجارى، لخوض مباراتين وديتين خلال المعسكر الداخلى، استعدادًا لمباراة أرتا سولار الجيبوتى، فى ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة كأس الكونفيدرالية، المقررة إقامتها فى تنزانيا يوم ١٦ سبتمبر الجارى.

فى شأن آخر، التقى الدكتور عماد البنانى، المدير التنفيذى، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الزمالك، وأيمن شعراوى، مدير النشاط الرياضى، وأحمد فؤاد الوطن، المدير المالى، كلًا من محمود الخواجة وغانم سلطان، من رموز «القلعة البيضاء».

وأبدى «البنانى» ترحيبه بحرص رموز الزمالك على مساندة النادى فى الوقت الحالى، مشددًا على أن اللجنة الثلاثية تبذل قصارى جهدها لحل كل العقبات، وتوفير احتياجات كل الفرق الرياضية، سواء الخاصة بفريق الكرة أو باقى الألعاب، إلى جانب الشئون الداخلية فى النادى ككل، وذلك حتى نهاية الفترة المكلفة بها اللجنة.

وأضاف المدير التنفيذى: «نبذل كل الجهد الممكن لتسليم النادى بالشكل الأمثل إلى مجلس الإدارة الذى ستسفر عنه الانتخابات المقبلة»، معتبرًا أنه فى مهمة قومية من أجل كيان كبير اسمه نادى الزمالك.

وأعلن غانم سلطان ومحمود الخواجة عن دعمهما اللجنة الثلاثية، متمنين لها التوفيق فى مهمتها الصعبة، لحين تسليم النادى إلى مجلس إدارة منتخب، ومشيدين بالجهد المبذول من أعضائها لحل العديد من المشاكل، فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها «القلعة البيضاء».