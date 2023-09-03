تأجيل محاكمة المتهم في أحداث سيدي براني لـ4 نوفمبر

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور محمد علي سكيكر رئيس المحكمة، تأجيل محاكمة المتهم "ع.ي.ل" في القضية رقم 278 لسنة 2023 جنايات سيدي براني مطروح ، بتهمة ضرب أفضي الي موت، الي جلسة 4 نوفمبر المقبل.

وتستعرض المحكمة في الجلسة المقبلة، الفلاشات وتناقش الطبيب الشرعي، وكل من المقدم ابراهيم الديب، وشهود الاثبات كل من محمد سليمان وأنور حامد بريك ويحيي علي ناجي، وضم تقرير قسم الأدلة الجنائية بمرسي مطروح واستدعاء مجرية لمناقشته.

صدر القرار بعضوية كل من المستشار محمد علي عبد المجيد، والمستشار أيمن إبراهيم درويش ، والمستشار هيثم وجيه حماد.

كانت قد قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد علي سكيكر، رئيس المحكمة، تأجيل أولي جلسات محاكمة كل من " ع.س.ح" و " خ.ي.س" و " ن.ج.ر" و " خ.ف.ش" و " م.ع.خ" الي جلسة 5 سبتمبر المقبل لسماع شهود النفي وتصريح من مجلس ومدينة سيدي براني مع استمرار حبسهم، بعد اتهامهم باستعراض القوة والعنف ضد رجال الشرطة وإتلاف ممتلكات عامة وقتل المجني عليه " م.ص.ع" امين شرطة، في احداث سيدي براني بمحافظة مطروح.