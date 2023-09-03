الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس “تجارية القاهرة” يكشف تفاصيل معرض الحديد والصلب

أيمن العشري
أيمن العشري

شارك أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية في افتتاح معرض الحديد والصلب الذي يُقام حاليًا في الفترة من 2 إلى 4 سبتمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة، والذي افتتحه المهندس محمد عبدالكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية نيابة عن وزير التجارة والصناعة.

وأكّد أيمن العشري أهمية هذا المعرض وما يعكسه من إيجابيات سواء على هذا القطاع نفسه أو على المنظومة الصناعية والتجارية بأكملها ويؤكد قدرة وريادة مصر في تنظيم مثل هذه الفعاليات المهمة.

المعرض الأول من نوعه في الشرق الأوسط

ولفت العشري إلى أن المعرض متخصص في الحديد والصلب والإنشاءات والصناعات المعدنية والصاج والمسبوكات وماكينات القطع واللحام وخطوط الدرفلة واللحام والأفران والحراريات، ويعتبر المعرض الأول من نوعه في الشرق الأوسط.

وأردف العشري أن إقامة مثل هذا المعرض وبهذا الشكل المنظم يشير إلى الخطوات التنموية الثابتة التي تسير بها مصر نحو تأكيد ريادتها في كافة المجالات، وأن مصر لديها من المقومات والبنية التحتية التي تؤهلها لاحتضان أهم الفعاليات العالمية وفي مختلف المجالات، وشارك رئيس غرفة القاهرة في الجولة التفقدية لأجنحة  المعرض للتعرف على آراء ومطالب العارضين.

أيمن العشري مصر رئيس غرفة القاهرة التجارية معرض الحديد والصلب الحديد مصر للمعارض الدولية

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