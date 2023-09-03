الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

المفتى يحتفى بتخريج دفعة جديدة من علماء ماليزيا

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

شهد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، حفلَ تخرج دفعة جديدة من علماء ماليزيا ضمن البرنامج التدريبي لتأهيل الوافدين على الإفتاء، الذي عُقد في الفترة من 27 أغسطس إلى 5 سبتمبر 2023، وذلك في إطار البرامج التدريبية التي تعقدها الدار لتدريب المفتين وتأهيلهم.

وفي بداية الحفل رحَّب المفتي بالدكتور محمد نعيم مختار، وزير الشئون الدينية الماليزي، والسفير زماني إسماعيل سفير ماليزيا في القاهرة، وعلماء دور إفتاء ماليزيا ومصر والحضور.

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وقال المفتي في حفل التخرج: "نحمد الله على أننا في دار الإفتاء المصرية ننقل الرسالة المحمدية جيلًا بعد جيل، كبيت خبرة للعالمين".

وأكَّد المفتي أن دار الإفتاء المصرية على استعداد دائمًا لتقديم جميع أشكال الدعم العلمي الإفتائي، خاصة في مجال التدريب على مهارات الإفتاء من خلال البرامج التدريبية المتنوعة التي تقدمها إدارة التدريب بالدار.

وأوضح أن هذه الدورات التدريبية ليس الهدف منها التدريب فقط، ولكنها حالة الحوار والنقاش وتلاقح الأفكار والخبرات بين دار الإفتاء في مصر ونظيرتها في ماليزيا.

من جانبه توجَّه وزير الشئون الدينية الماليزي بخالص الشكر إلى الحكومة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي، وإلى دار الإفتاء المصرية تحت قيادة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية؛ وذلك لما قدَّموه لهم من دعم في الإفتاء والتدريب والتعليم.

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وأشار إلى أن اختيار دار الإفتاء جاء لما لها من منزلة ومكانة بين الماليزيين، ولما لها من خبرة في مجالها، راجيًا دوام التعاون بين مصر وماليزيا ليعم النفع بين البلدين.

وتوجَّه الوزير بخالص الدعاء إلى الله عز وجلَّ أن يبارك الله جهود قادة البلدين الشقيقين.

وفي ختام الحفل سلَّم المفتي مع وزير الشئون الدينية الماليزي وسفير ماليزيا في القاهرة شهادات التقدير للمتدربين.

كما توجَّه مفتي الجمهورية بالشكر لإدارة التدريب بدار الإفتاء المصرية بقيادة الشيخ محمود أبوالعزايم، وفريق العمل بإدارة التدريب لما قدَّموه من جهد لإتمام البرنامج التدريبي على أكمل وجه.

الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية علماء ماليزيا البرنامج التدريبي لتأهيل الوافدين على الإفتاء

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