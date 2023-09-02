نقطة تحول.. ماذا يعني انضمام 3 دول عربية لقمة بريكس؟

انضمت ثلاث دول عربية إلى تكتل البريكس وهي مصر والسعودية والإمارات، حيث أعلن التكتل هذا القرار خلال القمة التي عُقدت في مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا.

وفي السياق، أشار تقرير لـ"القاهرة الإخبارية" إلى أن انضمام هذه الدول يعد نقطة مفصلية في مسيرة بريكس.

وذكر التقرير أن هناك دلالات تعكس انضمام الدول لتجمع بريكس أولها المشاركة العربية في التحولات الدولية، والأمر الثاني وجود صوت لدول الجنوب العالمي، والأهم تعزيز مناعة النظام الإقليمي العربي، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية العربية، وتعزيز أمن الطاقة.

ويضم تكتل بريكس في عضويته كلا من الصين، وروسيا، والهند، والبرازيل، وجنوب إفريقيا، ويمثل التكتل 30% من حجم الاقتصاد العالمي، و26% من مساحة العالم و43% من سكان العالم.