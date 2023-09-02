السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رامي صبري يحيي حفلا غنائيا وسط جمهوره بشبين الكوم.. الخميس

رامي صبري
رامي صبري

يستعد النجم رامي صبري لإحياء حفلا غنائيا ضخما مساء يوم الخميس المقبل الموافق 7 سبمتمبر الجاري وذلك وسط جمهوره داخل إحد الأماكن الشهيرة بمنطقة شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

ومن المقرر أن يقدم "رامي" لجمهوره خلال الحفل مجموعة مميزة من أهم أغنياته الحديثة والقديمة، منها "ملك الفرفشة، كعب علي، كلمة، غريب الحب، هموت من غيرها، انتي بتهزري، عيونه لما قابلوني، شطبنا، بقابل ناس، فارق معاك، أسيبك يومين، الراجل، أنا معاه، أهد الدنيا، الكلام كله عادي، ما بلاش تقولي" وغيرها من الأغنيات التي يتفاعل معها جمهوره.

حفل رامي صبري بموسم الكويت

ويستعد رامي لإحياء أولى حفلات "موسم الكويت" والمقرر إقامته في يوم 22 سبتمبر المقبل ويشاركه في الحفل كل من النجم أحمد سعد والمطرب بدر الشعيبي ويقام الحفل في قاعة "آرينا كويت".

آخر أعمال رامي صبري الغنائية

وطرح النجم الفترة الماضية أحدث أعماله الغنائية بعنوان "كعبك عِلي" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ومختلف المنصات الغنائية الرقمية وهي من كلمات الشاعر الغنائي تامر حسين، وتوزيع موسيقي جلال حمداوي، والأغنية من ألحان رامي صبري.

وتعتبر أغنية "كعبك عِلي" هي ثاني أغنيات رامي صبري خلال موسم صيف 2023 بعد أغنية "ملك الفرفشة" التي طرحها مؤخرا وتعاون فيها رامي مع الشاعر الغنائي تامر حسين الذي كتب الكلمات، والأغنية من ألحان رامي صبري وتوزيع وميكس وماستر شندي وخليل، وتقول كلمات الأغنية: "يا ملكِ الفرفشة والروقان والنعنشة قبلك دُنيتى كانت صورة مِنغمشة عمايلك مُدهشة معششة فى قلبي أعمل إيه؟ تضحكلى الضحكه أروق وأصفىّ تعدِل مزاجى قوام إنت اخترعت إزاى وصفه بتجمِل الأيام يا خاطفنى حتة دين خطفه يابو أحلى كلام أنت اللى وجودك يبسِطنا ده كلام خلاص معروف ده انت مهنينا مسيطنا وخرجت ع المألوف خليتنا ف السما عليتنا اتفضل شوف".

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