هندسة النهضة تعقد شراكات مع كبري الجامعات العالمية للتبادل الطلابي وأطقم التدريس

◄ التدريب بجامعة ويست فرجينيا خلال إجازات الصيف

◄ التبادل الطلابي والأساتذة والتدريب بجامعة يوني ماب - ماليزيا

◄ التدريب لطلاب كلية الهندسة بشركة هواوي العالمية وشركة سيسكو العالمية

◄ يقوم بالتدريس نخبة من الأساتذة من كبري الجامعات العالمية مثال: جامعة ليفربول (إنجلترا) - جامعة نيوجيرسي (أمريكا) - جامعة دلهاوسي (كندا) - جامعة يوني ماب (ماليزيا) - جامعة موناش (أستراليا) - وجامعة كيوشو اليابانية

◄ تقديم مشروعات كبري لخدمة محافظة بني سويف.





تواصل جامعة النهضة ببني سويف فتح باب التقدم للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب الثانوية العامة والأزهرية والشهادات العربية والأجنبية والدبلومات الصناعية داخل مصر وخارجها لكليات: (الطب البشري - طب الفم والأسنان – الصيدلة - العلاج الطبيعي – الهندسة - علوم الحاسب - إدارة الأعمال - الإعلام والعلاقات العامة - الفنون الجميلة).



وتتيح جامعة النهضة التقدم لطلاب الثانوية العامة والأزهرية والشهادات العربية والأجنبية والدبلومات الصناعية داخل مصر وخارجها عبر موقعها الإلكتروني من خلال الرابط التالي: https://apply.nub.edu.eg/?ref=Facebook



وأكد الدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة ببني سويف، أن رسالة جامعة النهضة تتمثل في إعداد برنامج تعليمي بصورة متميزة، وتقديم خريج قادر علي مواكبة سوق العمل، ومواكبة التكنولوجيا الحديثة.

وأضاف رئيس جامعة النهضة، أن كلية الهندسة - جامعة النهضة، قدمت عدد من الخدمات لمحافظة بنى سويف منها: تصميم وتنفيذ 5 جداريات عملاقة لعدد من كباري محافظة بنى سويف، تصميم مشروع تطوير الكورنيش الغربي، تصميم وتخطيط الكورنيش الشرقي بطول 3 كيلو و200 متر، تصميم مدينة ميدوم على مساحة 2124 فدان، إلى جانب تطوير وتصميم حديقة المديرية وميدان المديرية وميدان عدلي منصور، وتصميم ميناء بنى سويف الجاف، تخطيط جزيرة بنى سويف، وتصميم حديقة عامة على مساحة 10 فدان.



وأشار الملاحي إلى أن مشاركة جامعة النهضة الفعالة في عملية التنمية الشاملة بمحافظة بني سويف، تأتي كأحد وسائل الدعم لخطط الدولة المصرية ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهضة الشاملة بالبلاد على كافة المستويات.

وأشار إلى أن مركز الدراسات والاستشارات الهندسية بجامعة النهضة يعمل علي إعداد رؤي وتصميمات معمارية ومدنية وكهروميكانيكية لمشروعات متفرقة بمحافظة بني سويف، تهدف إلى إنشاء مدينة ترفيهية وسياحية حول هرم ميدوم، وحديقة سنتر بارك وميناء جاف ومنطقة لوجستية، وجزيرة سياحية بالمحافظة، وذلك استجابةً من الجامعة لمحافظة بني سويف، وفي إطار دورها في دعم جهود التنمية الشاملة بصعيد مصر عموماً ومحافظة بني سويف خاصةً.



وأوضح أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع وتشمل الدراسات الأولية لمرحلة الاجتماعات التوضيحية، والتعرف ووضع الأهداف كخطوط عريضة مع المكتب الفني بالمحافظة، وإدارة الأملاك وجهاز حماية النيل والوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف للوصول لأفضل تصور للتصميم، والاستخدام الأمثل للموقع في كل مشروع.



من جانبه، أشار المهندس محمد الرشيدي رئيس مجلس أمناء جامعة النهضة، أن كلية الهندسة - جامعة النهضة وقعت العديد من بروتوكولات التعاون مع كبري الجامعات العالمية وأبرزها: جامعة كيوشو اليابانية - جامعة يوني ماب الماليزية - جامعة ويست فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، للتبادل الطلابي وأطقم التدريس، تحديث المناهج، مشيرًا إلى أن الجامعة أشرفت علي سفر عدد من الطلاب للتدريب بجامعة ويست فرجينيا خلال الإجازات الصيفية.





وأوضح أن كلية الهندسة - جامعة النهضة وقعت برتوكول تعاون مع شركتي سيسكو وهواوي العالميتين، وتمكن عدد من خريجي كلية الهندسة جامعة النهضة من الالتحاق بالعمل بشركة هواوي العالمية، مما يؤكد علي جودة خريجي كلية الهندسة بالجامعة.



هذا وقد أكد الدكتور سالم الخضري - عميد كلية الهندسة جامعة النهضة، أن كلية الهندسة تقدم لطلابها 6 برامج وهم: (الهندسة المدنية – الهندسة المعمارية – هندسة الاتصالات والحاسبات – هندسة الطاقة الكهربائية والمتجددة – هندسة الميكاترونيات – هندسة ميكانيكا الإنتاج)، مشيرًا إلي أن الكلية تضم عدد كبير من المعامل المجهزة بأحداث الأجهزة لتدريب الطلاب وأبرزها معامل للطرق والمساحة والخامات والخرسانة وغيرها من المعامل، ويتم استخدام تلك المعامل لتدريب الطلاب عمليًا، بالإضافة إلي خدمة إجراء الاختبارات اللازمة لشركات المقاولات التي تعمل بمحافظة بني سويف.





وأضاف عميد كلية الهندسة - جامعة النهضة، أن الجامعة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تقوم بتدريب طلاب كلية الهندسة جامعة النهضة في كبري المشروعات مثل: السد العالي، مزرعة بنبان في أسوان وهي أكبر مزرعة لتوليد الطاقة المتجددة باستخدام الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى محطة سيمنز في بني سويف.



وتأسست جامعة النهضة في بني سويف عام 2006 كجامعة متميزة تقدم تجربة حياة طلابية مختلفة ورائدة، وتقدم شهادات معترف بها محلياً ودولياً، وشهدت خلال 15 سنة تخرج أكثر من 7000 خريج يعملون حاليًا في مختلف المجالات ويتركون بصمتهم ويؤثرون في بيئة عملهم بفضل دراستهم العملية في جامعة النهضة.