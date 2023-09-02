السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": بث مباشر لمظاهرات النيجر للمطالبة بخروج القوات الفرنسية

مظاهرات النيجر
مظاهرات النيجر

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، من خلال بث مباشر من العاصمة النيجيرية نيامي، مظاهرات في النيجر، تطالب بخروج كل القوات الفرنسية من البلاد.

المجلس العسكري في النيجر يدين تصريحات ماكرون 

وفي السياق ذاته، أدان المجلس العسكري في النيجر أمس الجمعة "التدخل الإضافي" لفرنسا، وذلك بعد تصريحات أدلى بها الرئيس إيمانويل ماكرون، يوم الإثنين، حيث أكد دعمه للرئيس المخلوع محمد بازوم.

وفي بيانٍ بثه التليفزيون الوطني، أكد المتحدث باسم المجلس العسكري العقيد أمادو عبدالرحمن، أن "حكومة جمهورية النيجر تابعت باستياء التصريحات التي أدلى بها الإثنين 28 أغسطس 2023 رئيس الجمهورية الفرنسية"، مشددًا على أن هذه التصريحات تمثل "تدخلًا إضافيًا صارخًا في الشئون الداخلية للنيجر".

وأشار عبدالرحمن إلى أن "تصريحات ماكرون وجهوده الحثيثة لصالح غزو النيجر تهدف إلى ادامة المشروع الاستعماري الجديد على شعب النيجر، الذي لا يطلب سوى تقرير مصيره بنفسه"، مؤكدًا أن "الخلافات" مع فرنسا "لا تطال العلاقة بين شعبينا ولا الأفراد، ولكن تتعلق بالوجود العسكري الفرنسي في النيجر".

النيجر فرنسا مظاهرات النيجر انقلاب النيجر القوات الفرنسية

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