أيمن يونس يدعو قدامى الزمالك لجلسة لم الشمل قبل الانتخابات

يعقد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، جلسة في منزله في السادسة مساء غد الأحد ودعا إليها كل نجوم الكرة السابقين بالنادي.

جلسة يونس

وتأتي جلسة أيمن يونس بجانب نجوم الكرة السابقين لوضع روشتة عودة الفريق إلى البطولات من جديد وكيفية دعم النادي في هذا التوقيت الصعب إلى جانب مساندة المجلس القادم.

وأجرى يونس سلسلة من الاتصالات مع كل نجوم الكرة السابقين بالنادي لتوجيه الدعوة لهم وطلب منهم الحضور بقميص لونه أبيض أيضًا.

مرشح زملكاوي

وقد تسفر الجلسة عن الاتفاق على مرشح خاص بالكرة للتواجد في الانتخابات ليكون مسئولًا عن ملف الكرة، خاصة أن هذا الملف واجه مشاكل وأزمات بالجملة في الفترة الماضية مما تسبب في عدم تحقيق أي بطولات خلال الموسم الماضي.

ولم يعلن حتى الآن أي من نجوم الكرة السابقين عن موقفهم بشأن الانتخابات.

مران الزمالك

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو برنامجا تدريبيا خاصا للثنائي محمد عبدالشافي وعبدالله جمعة على هامش المران الصباحي اليوم السبت.

وأدى الثنائي تدريبات خاصة تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي، أخصائي التأهيل بالفريق، لتجهيزهما بالشكل الأمثل للمرحلة المقبلة.

ويسعى الجهاز الفني لتجهيز الثنائي بالشكل الأمثل خلال فترة التدريبات لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات الجماعية من جديد.

وصول الجزيري

وصل التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى القاهرة عقب انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعب.

وخضع الجزيري لقياسات طبية وبدنية تحت إشراف الجهاز الطبي قبل أن ينتظم في التدريبات الجماعية للزمالك.

ومن المقرر أن يعود الجزيري للمشاركة في تدريبات الزمالك بداية من غد الأحد بشكل طبيعي استعدادا للموسم الجديد وبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.