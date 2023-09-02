كيف ننمي مهارات أبنائنا في سن مبكرة للتأقلم مع سوق العمل؟.. استشاري يجيب

أوضح الدكتور نور أسامة، استشاري تعديل السلوك، كيفية تنمية مهارات أبناءنا في سن مبكرة للتأقلم مع سوق العمل، قائلًا: "إنه لا يوجد طفل شاطر جدًا بمحض الصدفة، وإنما يوجد ما يسمى بالرصيد الذهني، والاتجاه الذهني".

وأضاف الدكتور أسامه نور خلال لقاءه ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن كل الظروف الصعبة التي تحدث في حياة الفرد تمثل 10%، و90% هو رد فعل الفرد على الـ 10%.

وتابع: "نحن نربي أبناءنا بأنه لابد لهم أن يحصلوا على الدرجات النهائية في كل المواد، وبالتالي يكون أبناءنا تحت ضغط دائم ، ويتسبب ذلك في أن ينشأ طفل غير سوي، لأن معدل الضغط النفسي أصبح غير طبيعي".

وأشار إلى أن أينشتاين نفسه عندما كان يقوم بعمل تجاربه، كان يقول بأن أهم شيء لديه هو سلة المهملات، لأنه كان يُخطيء كثيرًا في المعادلات الحسابية، وبالتالي نحن ننشيء أبناءنا على أنهم لا بد أن ينجحوا، ولا أعلّمه كيف يتعلم، وبالتالي فإن فكرة مصطلح الفشل مثل الفشل العضلي.