كيف سيتناول الموسم السادس من "ذا كراون" شخصية الملياردير المصرى محمد الفايد؟

غداة حلول الذكرى الـ26 لوفاة نجله عماد الشهير بـ"دودي" في أشهر حادثة حول العالم، التي سيتناولها مسلسل "ذا كراون-التاج" قريبا عبر منصة "نيتفليكس"، شيعت جنازة عملاق التجارة المليادير المصري محمد الفايد منذ قليل في مسجد رينجز بارك في لندن بحضور عدد كبير من أسرته وأصدقائه المقربين.

وكان الفايد الذي ربطته علاقة خاصة بالأسرة المالكة البريطانية قبل أن تتوتر، قد وافته المنية صباح الجمعة عن عمر ناهز 94 عاما في العاصمة لندن، بعد مسيرة طويلة في عالم المال والأعمال، استطاع فيها حفر إسمه بجدارة في قائمة أشهر رجال الاقتصاد في العالم.

ويرتبط اسم "الفايد" بأذهان الملايين حول العالم بالحادث المأساوي الأبرز والأشهر عالميا، التي حلت ذكراه الـ 26 الخميس، وهى ذكرى وفاة الأميرة ديانا يوم 31 أغسطس 1997، رفقة حبيبها عماد الفايد "دودي"، في نفق بونت دي ألما في باريس، بينما كان السائق يفر من وسائل الإعلام.

وتأتي وفاة عملاق التجارة الذي تنحدر أصوله من محافظة الاسكندرية، المالك السابق لمتاجر (هارودز)، في الوقت الذي يستعد عشاق الأميرة ديانا حول العالم، لمشاهدة الموسم السادس لمسلسل "ذا كراون- التاج" الذي يبث عبر تطبيق "نيتفليكس" في التاسع من نوفمبر المقبل.

ومسلسل "ذا كراون- التاج" مأخوذ عن قصة حياة العائلة المالكة في بريطانيا وبالأخص قصة حياة الملكة إليزابيث الثانية، في فترة التسعينيات عندما كانت الملكة التي جسدت دورها "إيميلدا ستونتون" في منتصف الستينيات من عمرها.

اتهم الأسرة الحاكمة بتدبير حادث الأميرة ديانا

ووفق تصريحات منتجو المسلسل، فإن الموسم السادس الذي سيجسد مشاهد وفاة الأميرة ديانا بدقة وحساسية، سيجسد أيضا بعناية جوانب حياتية في شخصية محمد الفايد، الذي توترت علاقته بالأسرة المالكة البريطانية؛ إثر اتهامه للأخيرة والمخابرات البريطانية والفرنسية بتدبير الحادث؛ حيث لم تلق قصة الحب التي جمعت ديانا ودودي بعد طلاقها من الأمير تشارلز، القبول بين الأسرة الحاكمة في بريطانيا، كونه مصري الجنسية.

وبحسب صحيفة ديلي ميل، فقد تصدر الفايد عام 1997 عناوين الأخبار عندما توفي ابنه دودي وشريكته الأميرة ديانا في حادث سيارة في باريس، حيث تمت تغطية الحادث على نطاق واسع من قبل وسائل الإعلام وكان الفايد صريحًا في اعتقاده بأن الحادث لم يكن حادثًا، بل مؤامرة دبرتها المخابرات البريطانية.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن محمد الفايد رجل أعمال ولد في 27 يناير 1929 في الإسكندرية، واكتسب شعبية كبيرة وناجحة، بسبب ملكيته البارزة لنادي فولهام لكرة القدم ، قبل أن يبدأ صعود نجمه إلى النجاح في الستينيات عندما أنشأ شركة شحن وأصبح مليارديرًا، ومن ثم قام بشراء متجر هارودز في عام 1985، والذي كان يمتلكه ويديره حتى عام 2010.

وطوال فترة عمله كمالك، أجرى الفايد تغييرات وتجديدات كبيرة على المتجر، مما جعله واحدًا من أفخم وأرقى المتاجر متعددة الأقسام في العالم.