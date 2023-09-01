بدء عزاء شقيق الفنان عمرو عبدالجليل.. وأشرف زكى أول الحاضرين

بدأ منذ قليل، عزاء المستشار هشام عبدالجليل، شقيق الفنان عمرو عبد الجليل، في دار مناسبات مسجد عمر مكرم، عقب صلاة المغرب بحضور أقارب الراحل وأصدقائه.

وتوافد عدد من الفنانين والمشاهير من الوسط الفني وكان أول الحضور الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، والفنان إيهاب فهمي عضو مجلس إدارة النقابة.

وأعلن عمرو عبدالجليل، أمس الخميس، وفاة شقيقه المستشار هشام عبدالجليل، في تغريدة على حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعى “إكس”: "البقاء لله في أخي العزيز هشام عبدالجليل، ربنا يصبرنا ويرحمك يا رب، نسألك الدعاء، اللهم ارحمه واغفر له وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهم اجعل قبره روضةً من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار".

وأقيمت ظهر اليوم صلاة الجنازة على شقيق عمرو عبدالجليل بمسجد المدينة المنورة في أبراج عثمان بحي المعادي، بحضور أسرة الراحل وأقاربه والأصدقاء، ووارى الجثمان الثرى بمدافن العائلة.

عزاء شقيق الفنان عمرو عبدالجليل

عزاء شقيق الفنان عمرو عبدالجليل

عزاء شقيق الفنان عمرو عبدالجليل

عزاء شقيق الفنان عمرو عبدالجليل