حافظوا على سلامة الناس.. موقف الرئيس السيسى فى أحداث فض رابعة

قال كامل الوزير، وزير النقل، إنه أثناء فض اعتصام رابعة كانت هناك عمارة سكنية بشارع سيبويه بالتقاطع مع شارع الطيران خلف مسجد رابعة من اتجاه مدينة نصر، وكانت هذه العمارة السكنية مُحصنًا بها بعض متظاهري رابعة، وكانت ممتلئة بالسلاح، وكان هناك مسلحون يعتلون سطح هذه العمارة لمهاجمة مدرعات الجيش التي كانت تستهدف إزالة الموانع التي قام بها المتظاهرون لمنع الجيش من دخول هذا الميدان على الإطلاق.

فض اعتصام رابعة

وأكد كامل الوزير، خلال لقائه ببرنامج "حقائق وأسرار" مع الإعلامي مصطفى بكري، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن قوات الجيش حاولت التفاوض مع هؤلاء المسلحين للخروج من الميدان والتوقف عن ضرب مدرعات الجيش، ولكن كان الفشل نتيجة تلك المفاوضات.

وأشار إلى أنه تلقى اتصالًا تليفونيًا من الفريق أول عبدالفتاح السيسي آنذاك ليعرف خطط الجيش للتعامل مع هذه العمارة السكنية، وعندما أخبره أنه لا خيار سوى هدم هذه العمارة على من بها، انفعل الرئيس السيسي قائلًا: "اوعى تعمل كده، إحنا مش بنهد بيوت بلدنا، حاولوا بالطرق السلمية تخلو العمارة دون قتل أحد، اوعوا تهدموا العمارة وحافظوا على سلامة الناس".

أخلاق الرئيس النبيلة

وتابع: "الرئيس السيسي يتعامل بأخلاق ونبل ووطنية شديدة من قبل توليه مقاليد الحكم والسلطة، حيث دائمًا يريد الخير والسلم في كافة المواقف حفاظًا على أرواح المواطنين".