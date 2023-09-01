الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مستشار الرئيس الأوكرانى: أى مفاوضات الآن قد ترقى إلى مستوى"الاستسلام"

الطائرات المسيرة
الطائرات المسيرة على الأراضى الروسية

قال مستشار الرئيس الأوكراني، إن ضربات الطائرات المسيرة على الأراضي الروسية سوف تزداد خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن أي مفاوضات الآن قد ترقى إلى مستوى"الاستسلام"، حسبما أفادت فضائية القاهرة في نبأ عاجل لها اليوم الجمعة.

وكان ذكر تقرير صحفي أن أوكرانيا تخطط لضرب العاصمة الروسية بسلاح جديد، بعدما باتت الهجمات بالطائرات المسيّرة على موسكو شبه يومية.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن كييف تخطط لضرب موسكو بصواريخ بعيدة المدى جرى تطويرها أخيرا، وفق ما نقلت عن مسئول أوكراني.

وأضاف المسئول أن كييف حسمت أمرها أخيرًا وقررت ضرب موسكو التي تبعد 840 كيلومترًا عن الحدود مع أوكرانيا، إلى جانب أهداف أخرى داخل الأراضي الروسية.

مستشار الرئيس الأوكراني الأراضي الروسية ضربات الطائرات المسيرة

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