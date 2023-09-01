باحث فى الشأن الإفريقى: قرار تعليق عضوية الجابون "روتينى"

أكد إبراهيم كونجي، الباحث في الشأن الإفريقي، أن إعلان الاتحاد الإفريقي تعليق مشاركة الجابون في كافة أنشطته، هو عمل روتيني يقوم الاتحاد مع جميع الدول التي يحدث فيها انقلابات عسكرية، موضحاً أن هذا التعليق ليس له أي تأثير على أرض الواقع داخل تلك البلاد.

قرار الاتحاد الإفريقي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لشاشة القاهرة الإخبارية، للتعليق على قرار الاتحاد الإفريقي بتعليق مشاركة أنشطة الجابون بالاتحاد عقب الانقلاب العسكري، ما يحدث من إجراءات هو أنه في حالة اجتماع الاتحاد الإفريقي لمناقشة أي القضايا ذات اهتمام مشترك بالقارة، وبموجب قرار "التعليق" الذي اتخذ يمنع حضور الجابون، سواء حكومة أو القوة التي قامت بالانقلاب، فلا يجوز مشاركتها والأخذ برأيها كدولة داخل القارة، إلا في حالة إلغاء قرار التعليق.

وعن المشهد السياسي في الجابون الآن، قال الباحث في الشأن الإفريقي، إن الوضع في الجابون الآن به تكتم كبير عما يدور حول مع هي الخطوات القادمة داخل المجلس العسكري الانتقالي، موضحاً أن هذا دليل على أن المجلس لم يصرح منذ الانقلاب إلا من خلال بيانين فقط لا غير، مؤكداً أن العالم في تقرب عما سيحدث في الجابون.

وكانت المعارضة الرئيسية في الجابون قد حثت، أمس الخميس، القادة العسكريين الذين أطاحوا بالرئيس علي بونجو أونديمبا، على استكمال فرز الأصوات في الانتخابات التي جرت نهاية الأسبوع الماضي والاعتراف بفوز مرشحهم في الانتخابات المتنازع عليها.

وقال تحالف "البديل 2023" أيضًا إنه يدعو القوات الأمنية للمشاركة في المناقشات من أجل تسوية الوضع في إطار وطني ومسؤول، وقال المتحدث باسم التحالف مايك جوكتان للصحفيين إن أفرادًا من قوات الأمن انتشروا في كل مركز اقتراع وأشرفوا على نقل صناديق الاقتراع.