الأميرة عالية بنت الحسين لـ"القاهرة الإخبارية": مصر بلدى الثانى.. والمرأة الأردنية قدوة

أعربت الأميرة عالية بنت الحسين، عن حبها الشديد لمصر واعتزازها بذكرياتها في هذا البلد، مؤكدة أن مصر هي بلدها الثاني.

وقالت الأميرة عالية خلال حوارها لبرنامج "صباح جديد" المُذاع على قناة "القاهرة الإخبارية": "والدي من مواليد الإسكندرية، وزرت مصر كثيرًا وأنا صغيرة، وأعتبر مصر بلدي الثاني، ولها ذكريات خاصة بالنسبة لي".

المرأة الأردنية قدوة

وثمَّنت الأميرة عالية بنت الحسين، الدور المميز للمرأة الأردنية، مؤكدة أنها حققت إنجازات عديدة، ودائمًا كان لها دور على مرّ السنين الماضية.

وصرَّحت: "تغريد عكاشة أول كابتن طيران مدني في العالم، والسيدات في الحكومة والبرلمان لديهم حقوق كثيرة"، مشيرة إلى أن المرأة أحيانًا لا تعرف حقوقها لكن عندما تعرفها تكون قادرة على الإنجاز والرجال أيضًا.

وأضافت: "أنا لست متحيزة للنساء على حساب الرجال، ولكن كل فرد يقوم بدوره بالطريقة الصحيحة، والحمدلله فعلًا المرأة الأردنية أنجزت"، مؤكدة أن المرأة الأردنية قدوة.