الجمعة 01 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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امتدت منذ القرن الـ19.. العلاقات الشعبية بين مصر والسودان (فيديو)

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي والبرهان

سلَّطت قناة "إكسترا نيوز"، الضوء على العلاقات الشعبية بين مصر والسودان، من خلال "إنفوجراف" جاء على النحو التالي:

العلاقات الشعبية بين مصر والسودان 

  • امتدت العلاقات بين مصر والسودان منذ القرن الـ19.
  • الوجود المصري في السودان أسهم في توحيد الكيان السياسي.
  • ثورة 23 يوليو 1952 اعترفت بحق السودان في تقرير مصيره.
  • عام 1953 تأسست أول حكومة وطنية سودانية.
  • السودان وقف بقوة بجانب مصر بعد نكسة 1967.
  • السودان قام بتلبية احتياجات مصر الحربية ووفر مأوى للطائرات.
  • السودان كان المكان الآمن لدفعات من طلبة الكلية الحربية.
  • تم نقل الكلية الحربية من القاهرة إلى الخرطوم بعد نكسة 1967.
  • شارك الجيش السوداني في حرب أكتوبر عام 1973.
  • توقيع اتفاق للتكامل الاقتصادي بين البلدين في فبراير 1974.
  • في عام 2004 تم توقيع "اتفاق الحريات الأربع بين مصر والسودان".
  • في عهد الرئيس السيسي شهدت العلاقات زيارات قياسية بين البلدين.
  • تم إحداث نقلة نوعية في شتى المجالات بين البلدين.
  • السودان الدولة الوحيدة التي لديها قنصلية في محافظة أسوان.
  • تاريخ طويل للعلاقات بين مصر والسودان في مجال التعليم.
  • السودان كان يستقبل البعثات العلمية من مصر منذ عهد الفراعنة.
  • عام 1956 صدر قرار تأسيس جامعة القاهرة بالخرطوم.
  • تخفيض الرسوم الدراسية لطلبة السودان بتوجيه من الرئيس السيسي.
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