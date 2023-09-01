امتدت منذ القرن الـ19.. العلاقات الشعبية بين مصر والسودان (فيديو)
سلَّطت قناة "إكسترا نيوز"، الضوء على العلاقات الشعبية بين مصر والسودان، من خلال "إنفوجراف" جاء على النحو التالي:
العلاقات الشعبية بين مصر والسودان
- امتدت العلاقات بين مصر والسودان منذ القرن الـ19.
- الوجود المصري في السودان أسهم في توحيد الكيان السياسي.
- ثورة 23 يوليو 1952 اعترفت بحق السودان في تقرير مصيره.
- عام 1953 تأسست أول حكومة وطنية سودانية.
- السودان وقف بقوة بجانب مصر بعد نكسة 1967.
- السودان قام بتلبية احتياجات مصر الحربية ووفر مأوى للطائرات.
- السودان كان المكان الآمن لدفعات من طلبة الكلية الحربية.
- تم نقل الكلية الحربية من القاهرة إلى الخرطوم بعد نكسة 1967.
- شارك الجيش السوداني في حرب أكتوبر عام 1973.
- توقيع اتفاق للتكامل الاقتصادي بين البلدين في فبراير 1974.
- في عام 2004 تم توقيع "اتفاق الحريات الأربع بين مصر والسودان".
- في عهد الرئيس السيسي شهدت العلاقات زيارات قياسية بين البلدين.
- تم إحداث نقلة نوعية في شتى المجالات بين البلدين.
- السودان الدولة الوحيدة التي لديها قنصلية في محافظة أسوان.
- تاريخ طويل للعلاقات بين مصر والسودان في مجال التعليم.
- السودان كان يستقبل البعثات العلمية من مصر منذ عهد الفراعنة.
- عام 1956 صدر قرار تأسيس جامعة القاهرة بالخرطوم.
- تخفيض الرسوم الدراسية لطلبة السودان بتوجيه من الرئيس السيسي.