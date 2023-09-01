إصابة 3 في حادث تصادم دراجتين بخاريتين ببني سويف

أصيب 3 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادث تصادم دراجتين بخاريتين على الطريق الزراعي بنى سويف - الواسطى، أمام قرية الزيتون التابعة لدائرة مركز ناصر شمال محافظة بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين أمام قرية الزيتون دائرة مركز ناصر شمال المحافظة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة.

أسماء المصابين

وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إسعاف تابعتان لهيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف إلى موقع البلاغ، لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وتبين أن المصابين وهم جمال إمام محمد 58 سنة عامل مصاباً باشتباه كسر بالقدم اليسرى، زياد نفادي حسن 16 سنة طالب مصاباً باشتباه كسر بالذراع الأيسر، شعبان عيد عبد الله 19 سنة طالب مصاباً بجروح وكدمات.

تم نقل المصابين إلي قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

إصابة 6 من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي

وفي سياق آخر، أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي عبارة عن إعياء شديدة ومغص وقيء، داخل منزلهم بقرية باها التابعة لمركز بني سويف.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بتعرض 6 أشخاص من أسرة واحدة لاشتباه تسمم غذائي وتعرضهم لحالة اعياء شديد داخل منزلهم بقرية باها التابعة لمركز بني سويف، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف بسيارتين إسعاف إلى موقع البلاغ وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي.

واستقبل قسم الطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي المصابين وهم: “سيدة.ب.ش 65 عامًا، علي.ع.ع 12 عامًا، أحمد.م.س 3 أعوام، محمود.س، 3 أعوام، خلود.م.س، 10 أعوام، إيمان.ح.ب 27 عامًا”، جرى تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لهم تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى.