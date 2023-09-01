مطران سوهاج يلتقي أبناء خدمة التربية الدينية بكنيسة مار جرجس

شهد الأنبا توما حبيب مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، مساء أمس، عددًا من الفعاليات والأنشطة، فقد التقى أبناء خدمة التربية الدينية، بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس، بسوهاج، وذلك بدار المطرانية.

أقيم اللقاء بمناسبة الاحتفال بانتهاء النشاط الصيفي لهذا العام، ووجه الأب المطران كلمات التشجيع للخدام، والمخدومين، لمواصلة الخدمة في الأنشطة المختلفة، لخير أبناء الكنيسة.

لقاء العاملين بمكاتب جمعية كاريتاس مصر

وعلى صعيد آخر، وانطلاقًا من كلمات قداسة البابا فرنسيس: "لا يمكن للتنمية البشرية المتكاملة الحقيقية أن تزدهر إلا عندما يتم إشراك جميع أفراد الأسرة البشرية في البحث عن الخير العام والمساهمة فيه"، ترأس نيافة الأنبا توما حبيب، مطران ايبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، لقاء العاملين بمكاتب جمعية كاريتاس مصر، وجمعية الصعيد للتربية والتنمية، ومكتب التنمية الإيبارشي بسوهاج، وذلك بمقر المطرانية.

وفي كلمته، تطرق الأنبا توما إلى ثلاثة محاور أساسية، يجب أن يتم التركيز عليهم في واقع خدمة كل جمعية، وهي تنمية محاور الإنسان، والتقارب، والعمل، مؤكدًا أهمية الرحمة، والفرح، والتخلي عن الذات، في سبيل القيام برسالة التنمية الإنسانية الشاملة.

ضرورة استعادة الغرض الأساسي من رسالة كل مؤسسة

ومن جانبه، تحدث الأب يوحنا زكريا عن العمل الاجتماعي للكنيسة الكاثوليكية، مستندًا إلى التعليم الاجتماعي للكنيسة الكاثوليكية، طارحًا فلسفة، وتاريخ عمل الكنيسة في خدمة المجتمعات، والفقراء، مشيرًا إلى ضرورة استعادة الغرض الأساسي من رسالة كل مؤسسة.

وفي سياق متصل، قام الحاضرون في مجموعات عمل توعوية، بإعداد خريطة تفصيلية بمجالات، ومواقع عمل الجمعيات المشاركة بسوهاج، وأبرز الأنشطة، والتدخلات التنموية، التي يتم تنفيذها في مجتمعات العمل، بالمحافظات.

واختتم اللقاء بجلسة عمل مفتوحة، بشأن الخطوات العملية، الواجب تنفيذها، لتفعيل التعاون التكوين المشترك، والممتد بين الكيانات الثلاثة، لخدمة رسالة التنمية بمحافظة سوهاج.