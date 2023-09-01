الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كوريا الجنوبية تجرى تدريبات عسكرية استعدادًا لتهديدات جارتها الشمالية

كوريا الجنوبية تجرى
كوريا الجنوبية تجرى تدريبات عسكرية ا

أجرت كوريا الجنوبية تدريبات عسكرية واسعة النطاق، هذا الأسبوع، إذ قامت بتعبئة مئات المركبات المدرعة، لتعزيز استعدادها ضد التهديدات العسكرية الكورية الشمالية، وفقًا لما ذكره مسؤولون، اليوم الخميس، وما أوردته وكالة "يونهاب".

وقام فيلق المناورة السابع التابع للجيش بتعبئة نحو 550 مركبة مجنزرة، بما في ذلك الدبابات ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع، بالإضافة إلى أكثر من 3000 جندي، للمشاركة في التدريبات التي تستمر لمدة 4 أيام، التي انطلقت الإثنين الماضي، المقامة بالتزامن مع مناورات "أولتشي حارس الحرية" السنوية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وخلال فترة التدريبات، أجرى لواء المهندسين السابع بالجيش الكوري، وفرقة المشاة الثانية الأمريكية مناورة مشتركة لعبور نهر في البلدة الحدودية.

ومن المقرر أن تنتهي تدريبات "أولتشي حارس الحرية" في وقت لاحق من اليوم، بعد أن بدأت في 21 أغسطس.

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