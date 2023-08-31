الليلة.. إذاعة حفل "كايروكي" بالعلمين على قناتي "الحياة" و"أون"

تستعد قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لعرض حفل فريق «كايروكي» الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

وأقيم حفل كايروكي يوم 26 أغسطس الجاري، بمنطقة العلمين أرينا، وسط حضور جماهيري كبير.

وتعرض الشركة المتحدة الحفل الذي أقيم ضمن فعاليات أكبر وأهم حدث ترفيهى فى الشرق الأوسط، مساء اليوم عبر قناتي ON والحياة.

وكان حفل “كاريوكي” قد شهد إقبالا جماهيريا كبيرا، وحضور غفيرا من قبل محبيهم ومعجبيهم، والذين تفاعلوا بشكل كبير مع أغنياتهم.

وانقسمت أسعار تذاكر الحفل لأربع فئات وهم فئة أولى: 700 جنيه، فئة ثانية 650 جنيه، فئة ثالثة 400 جنيه، فئة رابعة 350 جنيه.

ويُعد مهرجان العلمين الجديدة انعكاسا طبيعيا لاهتمام الدولة المصرية وما حققته من نجاح خلال فترة وجيزة في تحويل مدينة العلمين الجديدة من منطقة ألغام إلى بقعة ساحرة بأفضل إطلالة على ساحل البحر المتوسط، بمستوى تصميم وتنفيذ عالمي يتلاءم مع الجمهورية الجديدة، سعيا لجعل العلمين الجديدة، أهم مدينة سياحية عالمية، ضمن خطط مستمرة للتنمية، من أهمها مهرجان العلمين الجديدة الذي سيشارك فيه نخبة من الفنانين والموسيقيين والمبدعين والرياضيين والمتخصصين في مختلف المجالات على مدار موسم الصيف، ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.



ويستهدف المهرجان الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة بمدينة العلمين الجديدة، مما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز النشاطات الثقافية والترفيهية في البلاد، لتقديم تجربة صيفية ممتعة وفريدة للزوار، بما يمثل إضافة إلى مظاهر الحياة الثقافية والترفيهية في مصر.



يحظى مهرجان العلمين الجديدة باعتباره الحدث الترفيهي الأكبر في مصر والشرق الأوسط، بأجندة متنوعة وزاخرة بالأنشطة والفعاليات الموسيقية، والرياضية والترفيهية والتي تحدث لأول مرة على أرض مصر، كأحد عناصر جذب وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، في ظل التوجه العام لتصبح مدينة العلمين الجديدة أفضل الوجهات السياحية في العالم.