الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جواو بالينيا يوافق على الانضمام لبايرن ميونخ حتى 2028

جواو بالينيا
جواو بالينيا

وافق البرتغالي جواو بالينيا، لاعب فريق فولهام الانجليزي، على الانتقال لصفوف فريق بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويلعب جواو بالينيا ضمن صفوف فولهام منذ انضمامه من فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2022.

 

سكاي سبورتس: جواو بالينيا يوافق على الانتقال لبايرن ميونخ لخمس سنوات 


وذكرت شبكة “سكاي سبورتس” أن جواو بالينيا وافق على الانضمام لصفوف بايرن ميونخ في عقد لمدة 5 سنوات مقبلة أي أنه ممتد حتى 2028.

وتجري المفاوضات بين الناديين خلال الوقت الحالي للتوصل لاتفاق بشأن انتقال اللاعب لصفوف النادي البافاري.

ومن جانبه، أكد ماركو سيلفا، المدير الفني لفريق فولهام، أن جواو بالينيا لم يتدرب مع الفريق صباح اليوم في إشارة لقرب انتقاله للنادي البافاري.

فيما أشار فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس المختص بالانتقالات، عبر حسابه على منصة إكس إلى أن فولهام لن يكمل الصفقة إلا في حالة نجاحه في التعاقد مع بديل لجواو بالينيا.

محطات في مسيرة جواو بالينيا 

جواو بالينيا بدأ مسيرته في نادي ألتا لشبونة تحت 15 عامًا وانتقل منه لنادي ساكافينينسي بنفس المرحلة العمرية وتدرج في الفئات العمرية للفريق ثم انتقل لنادي سبورتنج لشبونة تحت 19 عامًا في يناير 2013.

وبعد عام واحد تم تصعيده لفريق الرديف بالنادي وقضى معهم موسم قبل الإعارة لمورينرنسي وبعد انتهاء الإعارة عاد لفريقه قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول بسبورتنج لشبونة في صيف 2016.

أعير لنادي بلينينسي البرتغالي وعاد بعد سنة ثم أعير لسبورتنج براجا في صيف 2018 وعاد للشبونة بعد موسمين وقضى موسمين آخرين مع الفريق قبل الانتقال لفولهام في الصيف الماضي.

ومنذ انضمامه لصفوف الفريق، لعب جواو بالينيا 43 مباراة مع فولهام وسجل 5 أهداف، فيما لعب 282 مباراة منذ بداية مسيرته الاحترافية وسجل20 هدفًا وصنع 4 لزملائه. 

ومثل جواو بالينيا المنتخب البرتغالي في جميع مراحل الناشئين قبل أن ينضم للمنتخب الأول في مارس 2021 وكانت مباراته الأولى ضد أذربيجان في تصفيات كأس العالم 2022 وشارك لمدة دقيقتين، ومنذ ذلك الحين لعب 21 مباراة وسجل هدفين وصنع آخر.

جواو بالينيا فولهام بايرن ميونخ الانتقالات الصيفية بالينيا

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