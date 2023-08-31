الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"حقوق إنسان الشيوخ" تُثمن لقاء الرئيس السيسى مع وفد الكونجرس

النائبة رشا إسحق
النائبة رشا إسحق

قال النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بـمجلس الشيوخ، إن القضايا التي استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بوفد الكونجرس الأمريكي، والذي ضم شخصيات رفعية المستوى من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، ومن بينهما السيناتور "ليندساي جراهام" عضو مجلس الشيوخ، والسيناتور "روبرت مينينديز" رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، مهمة.

قوة ومتانة العلاقات

وأشارت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، في بيان، اليوم، إلى أن لقاء الرئيس السيسي مع وفد الكونجرس الأمريكي دليل على قوة ومتانة العلاقات المشتركة بين البلدين في جميع المجالات، موضحًا أن الحوار تطرق إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وخاصة فيما يتعلق بالمجال الاقتصادي، والحديث عن زيادة الاستثمارات الأمريكية داخل مصر خلال الفترة المقبلة .

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برلماني: زيارة وفد الكونجرس الأمريكي عكست الدور الحيوي لمصر بالمنطقة

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برلمانى: لقاء السيسى مع وفد الكونجرس يؤكد اهتمام مصر بتعزيز حقوق الإنسان

مصر تسير في الإتجاه الصحيح

وأضافت أن زيارة وفد الكونجرس الأمريكي هامة في الوقت الحالي خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية شديدة الصعوبة وما ينتج عنها من تحديات عالمية سواء فيما يتعلق بأزمة الطاقة و الغذاء والتمويل ومواجهة الإرهاب وغيرهما من التحديات العديدة.

 ولفتت إلى إشادة وفد الكونحرس الأمريكي بالإنجازات التي حدثت في عهد الرئيس السيسي دليل على أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح، رغم محاولات التشكيك البائسة من الجماعات الإرهابية من آن إلى آخر.

وشددت على أهمية تطرق الرئيس السيسي للحديث تطورات المفاوضات بخصوص السد الإثيوبي، والتأكيد على حرص مصر إلى الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد مل وتشغيل السد بما يراعي مصالح وشواغل مصر والسوادن وإثيوبيا والوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.

وأشادت بتأكيد الرئيس على موقف الدولة المصرية الثابت والداعم للقضية الفلسطنية، وضرورة الوصول إلى حل  عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

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