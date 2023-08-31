المستشار أمير يعقوب لـ "الشاهد": كان لدى تحد بعد الإصابة بأن أمارس عملى بشكل كامل

قال المستشار أمير يعقوب، نائب رئيس مجلس الدولة، إن كل همي بعد العودة إلى عملي إثر إصابتي، هو ألا أكون عالة على أي مكان، وألا أسمع كلمة أنه بسبب إصابتي فأنا عالة، وبالتالي فأنا أحاول إثبات نفسي بشتى الطرق.

وأضاف يعقوب خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أنه عندما تأتيني فرصة في أي مكان، فأنا قادر على ممارسة عملي فيه، بشكل أفضل مما كنت أمارسه وأنا إنسان طبيعي، وقد كان هذا تحدي بالنسبة لي، وبدون أي يأس.

وتابع: "كلما أذهب لعملي وأعود للمنزل أشعر بألم رهيب في أرجلي حتى هذه اللحظة، لكني أتعايش مع الألم، كل مصابين الأعصاب يعانون من ألم مزمن، وآلام الأعصاب تعتبر من أقوى الآلام طبيًا، بمجرّد أن يلمس أحد رجلي وكأن مس كهربائي، ومع ذلك كنت أصر على البقاء في العمل فترات طويلة حتى أنتهي من المهام المكلف بها".

تفاصيل البرنامج

يذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.