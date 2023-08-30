"سيتر" تغادر الفرصة ومنافسة بين "يالا ميشن" و"تصميمك"

غادرت شركة "سيتر" الحلقة التسابقية من برنامج "الفرصة"، وأصبحت المنافسة في حلقة اليوم بين شركتي "تصميمك " و"يالا ميشن".

وجاءت أصوات لجنة التحكيم بـ3 أصوات لصالح شركة "يالا ميشن" وصوتين لصالح شركة "تصميمك" لتغادر شركة "سيتر" حلقة اليوم من الفرصة.

"الفرصة" مع لميس الحديدي هي أكبر مسابقة تليفزيونية على الشاشات العربية للشركات الناشئة، وقد تخرج منه منذ 2017 عدد من أبرز الشركات الناشئة المصرية والتي كان البرنامج نقطة تحول مهمة في مسيرتها، منها سويفل وهوايا ومزارع وثاندر وموني فيلوز وشفاء، ويذاع كل أربعاء في التاسعة مساء على قناة "ON".