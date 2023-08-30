الفرصة.. مؤسس "يالا ميشن": نوصل متخصصى التسويق الإلكترونى بالشركات والأفراد

عرض المتسابق محمد يوسف، مؤسس شركة "يالا ميشن" فكرة مشروعه أمام لجنة تحكيم برنامج "الفرصة" مع لميس الحديدي.

وقال يوسف خلال فقرة الدقيقة الواحدة من برنامج "الفرصة" المُذاع على قناة "ON" إن "يالا ميشن" هي منصة توصل متخصصي التسويق الإلكتروني بالشركات والأفراد الذين يحتاجون لهذه الخدمات.

وأضاف: "يالا ميشن عبارة عن وسيط بين البائع والمشتري، ولكن البيع هنا هو مقدمو خدمات التسويق الإلكتروني والشاري هم أصحاب الشركات، وأي شخص عنده بيزنيس ويريد التواصل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي".

وتابع: "نخدم 6 مجالات وهي: تسويق مواقع التواصل الاجتماعي، إنشاء المحتوى، الكتابة، مدخلو البيانات، الإعلانات، التصميم، وتحسين الظهور على محركات البحث".

واستكمل: "نوفر فرص العمل للفريلانسرز المتميزين في خدمات التسويق الإلكتروني، وأيضًا نقدم حلولًا فعالة لأصحاب الشركات والشركات الناشئة".

"الفرصة" مع لميس الحديدي هي أكبر مسابقة تليفزيونية على الشاشات العربية للشركات الناشئة، وقد تخرج منه منذ 2017 عدد من أبرز الشركات الناشئة المصرية والتي كان البرنامج نقطة تحول مهمة في مسيرتها، منها سويفل وهوايا ومزارع وثاندر وموني فيلوز وشفاء، ويذاع كل أربعاء في التاسعة مساء على قناة "ON".