الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الفرصة.. مؤسس شركة "سيتر": نحاول تخفيف ضغوطات مصروفات أتوبيسات المدارس

الفرصة
الفرصة

عرض المتسابق أحمد حماد، مؤسس شركة "سيتر" فكرة مشروعه أمام لجنة تحكيم برنامج "الفرصة" مع لميس الحديدي.

وقال حماد خلال فقرة الدقيقة الواحدة من برنامج "الفرصة" المُذاع على قناة "ON"، إن سيتر شركة متخصصة في مجال نقل طلاب المدارس وموظفي الشركات، مؤكدًا أن شركته تحاول تخفيف الضغط من على الأسر المصرية بسبب المصروفات.

وأضاف: "العديد من الأسر يعانون من زيادة المصروفات سنويًا ومن سوء الجودة وعدم الأمان أيضًا" موضحًا أن "سيتر" توفر موبايل أبليكيشن يتم من خلاله حجز أتوبيس المدرسة باشتراك شهري بالجودة المناسبة.

وتابع: "معاك مشرفة في الأتوبيس وخدمة عملاء طوال الوقت" مؤكدًا أيضًا أن "سيتر" توفر للشركات أتوبيسات نقل الموظفين، مضيفًا: "الشركة تعمل في القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، والصعيد، وحققنا أكثر من 50 مليون جنيه إيرادات وننقل موظفي أكثر من 20 شركة".

"الفرصة" مع لميس الحديدي هي أكبر مسابقة تليفزيونية على الشاشات العربية للشركات الناشئة، وقد تخرج منه منذ 2017 عدد من أبرز الشركات الناشئة المصرية والتي كان البرنامج نقطة تحول مهمة في مسيرتها، منها سويفل وهوايا ومزارع وثاندر وموني فيلوز وشفاء.

"الفرصة" مع لميس الحديدي أكبر مسابقة تليفزيونية للشركات الناشئة على الشاشات العربية ويذاع كل أربعاء في التاسعة مساء على قناة "ON".

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