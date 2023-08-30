الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

انقلابيو الجابون يبقون حظر التجول ساريا حتى إشعار آخر

الجابون
الجابون

أعلن انقلابيو الجابون، اليوم الأربعاء،  يبقون حظر التجول ساريا حتى إشعار آخر، وفق وكالة رويترز الإخبارية. 

ووفقاً لهيئة الاذاعة البريطانية، ناشد رئيس الجابون علي بونغو المساعدة بعد أن أطاح به الجيش في انقلاب ووضعه تحت الإقامة الجبرية.

وفي حديثه مما قال إنه مقر إقامته، حث أنصاره على "رفع صوتهم".

وفي وقت سابق، ظهر ضباط بالجيش على شاشة التلفزيون ليقولوا إنهم استولوا على السلطة.

وقالوا إنهم ألغوا نتائج الانتخابات التي جرت يوم السبت والتي أعلن فوز بونجو فيها لكن المعارضة قالت إنها مزورة.

وقال الضباط أيضًا إنهم اعتقلوا أحد أبناء السيد بونغو بتهمة الخيانة.

ومن شأن الإطاحة بالسيد بونغو أن تنهي سيطرة عائلته على السلطة في الجابون التي استمرت 55 عاما.

أكبر منتجي النفط في أفريقيا 

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انقلاب الجابون.. الدومينو الذى يضرب الغرب الإفريقى

تعد البلاد واحدة من أكبر منتجي النفط في أفريقيا، في حين تغطي الغابات ما يقرب من 90٪ منها. انضمت إلى الكومنولث في يونيو 2022، لتصبح أحد أعضاء المجموعة القلائل الذين لم يكونوا مستعمرة بريطانية.

وقال قبل أن يطلب المساعدة مرة أخرى: "ابني في مكان ما، وزوجتي في مكان آخر... لم يحدث شيء. لا أعرف ما الذي يحدث"، قبل أن يطلب المساعدة مرة أخرى.

وأجرت شركة اتصالات كانت تعمل لصالح الرئاسة خلال الانتخابات اتصالات مع بي بي سي للتأكد من صحة اللقطات. وقالت إن مكتب السيد بونغو طلب منها توزيع الفيديو.

وقال قادة الانقلاب في بيانهم التلفزيوني إنهم ألغوا نتائج الانتخابات وحلوا "جميع مؤسسات الجمهورية".

وجاء ذلك بعد أن أعلنت اللجنة الانتخابية في الجابون أن بونجو فاز بأقل من ثلثي الأصوات في الانتخابات التي جرت يوم السبت، والتي قالت المعارضة إنها مزورة.

وقال أحد الجنود إنهم "وضعوا حدا للنظام الحالي" بسبب "الحكم غير المسؤول الذي لا يمكن التنبؤ به والذي أدى إلى التدهور المستمر في التماسك الاجتماعي الذي يهدد بجر البلاد إلى الفوضى".

وسيتم استبدال بونغو برئيس الحرس الرئاسي، الجنرال بريس أوليغوي نغويما، وأن بعض المسؤولين "سيحاسبون على أفعالهم" بعد التحقيق، وأضافوا أن حدود البلاد مغلقة "حتى إشعار آخر".

وهذا هو الانقلاب الثامن في المستعمرات الفرنسية السابقة في أفريقيا خلال السنوات الثلاث الماضية.

ومع ذلك، فإن معظم الآخرين كانوا أبعد شمالاً، في منطقة الساحل، حيث أدى التمرد الإسلامي إلى تزايد الشكاوى من فشل الحكومات المنتخبة ديمقراطياً في حماية السكان المدنيين.

ليس هناك شك في الجابون في أنه بعد توليهم السلطة منذ عام 1967، سئم الكثيرون من أسرة البونجو. وسارع الناس إلى النزول إلى الشوارع، ويبدو أنهم سعداء حقًا. وحتى الآن لا توجد علامات تذكر على التراجع.

وأدانت الحكومة الفرنسية عملية الاستيلاء، ودعا متحدث باسمها إلى احترام نتائج الانتخابات.

ومع ذلك، فقد تضاءل النفوذ الفرنسي في أفريقيا بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، ومن غير المرجح أن تلقى الدعوة لمزيد من السنوات لعلي بونغو قبولاً جيدًا.

في الواقع، ربما يكون الجيش قد شهد تراجع القوة الفرنسية وشعر بأنه قادر على التدخل نتيجة لذلك، مع احتمال أقل لتحرك باريس لدعم بونجو.

ويشير استخدام بونجو  في مقطع الفيديو الخاص به، بدلاً من الفرنسية، وهي اللغة الرسمية في الجابون، إلى أنه كان يخاطب دول الكومنولث وليس فرنسا.

وكانت روسيا والصين من بين الدول الأخرى التي أعربت عن قلقها. 

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن الانقلاب العسكري سيزيد من عدم الاستقرار في أفريقيا.

انقلابيو 𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 حظر التجو ساريا إشعار آخر بونغو

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