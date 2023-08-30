استمرار حملات إزالة المبانى المخالفة بمدينة العريش

أصدر اللواء أسامة أحمد عَفش، رئيس مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، تعليماته بتشكيل لجنة مرور لمخالفات المباني برئاسته وبحضور سكرتير عام المجلس، ومدير الإدارة الهندسية والتنظيم والمتابعة والإشغالات والعلاقات العامة وذلك للمرور داخل المدينة.

وأسفر المرور عن وجود حالتين مباني مخالفة بمنطقة خدمات المساعيد بدون ترخيص وذلك بالمخالفة للقانون، وتمت إزالة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات بحضور رئيس منطقة خدمات المساعيد وأيضًا حالة واحدة بمنطقة خدمات الزهور بدون ترخيص وذلك بالمخالفة للقانون.

وتم الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة بحضور رئيس منطقة خدمات الزهور، كما تم إيقاف أعمال حالة واحدة بالمساعيد وإزالة جزئية لشدة خشبية بمنطقة خدمات المساعيد بحضور رئيس منطقة خدمات المساعيد وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بشأن متابعة الأعمال بمدينة العريش وإزالة التعديات والمخالفات بدون موافقة الجهة المختصة.

التنمية الزراعية في سيناء

وفي سياقٍ متصل، ذكر الدكتور حسام عبدالعال، رئيس برنامج دمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة، أنه عقد لقاءً تناول سبل تنفيذ الأنشطة التطبيقية لدعم أهالي القرى العائدة بالشيخ زويد ورفح خلال الأيام المقبلة، والوقوف على أهم المشكلات المتعلقة بالتنمية الزراعية بتلك المنطقة ووضع حلول عملية للتغلب عليها، فضلًا عن بعض الأنشطة الأخرى التي تستهدف الشباب والمرأة البدوية.

وفي نهاية اللقاء، أثنى محافظ شمال سيناء، على ما تقوم به وزارة الزراعة من جهود في سبيل خدمة المزارع السيناوي، معربًا عن تقديره للدور المهم الذي يقوم به مركز بحوث الصحراء في دمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة، مؤكدًا تطلعه إلى بذل المزيد من الجهود الهادفة إلى تعزيز التعاون بين المركز والمحافظة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة على أرض سيناء.