الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس مدينة العريش يتفقد أعمال اختيار مواقف السيارات الملاكي (صور)

رئيس مدينة العريش
رئيس مدينة العريش

أجرى اللواء أسامة أحمد عَفش، رئيس مركز ومدينة العريش، اليوم الإثنين، جولة ميدانية لمتابعه الأعمال بالمدينة واختيار مواقف داخلية للسيارات الملاكي.

شارك في الجولة كل من مدير إدارة المرور ومدير الإدارة الهندسيه والانارة والاشغالات ومدير المواقف ومدير تحسين البيئه.

وتفقد رئيس المدينة والوفد المرافق له، ميدان الرفاعي والإداري بالمساعيد والضاحية لمتابعه الأعمال حيث يتم اختيار مواقف داخليه للسيارات الملاكي وسيتم عرض تقرير اللجنة علي محافظ شمال سيناء.

وأصدر اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش ، تعليماته لسكرتير عام المجلس والعلاقات العامه بحضور الأجتماع التنسيقي بحضور ممثلي الجهات المعنيه وأستكمالا للتحضير للقافله الطبية بالعريش وتم معاينة مدرسة أحمد عرابي، أمس وتستمر حتى 30 أغسطس الجاري، مع اللجنة المشرفة للأستعداد لأقامة القافله الطبيه وتجهيز الموقع وتوفير كافة طلبات القافله من أناره (مولد طاقة متنقل في حالة أنقطاع التيار الكهربائي ) ونظافه ( بوجود 4 حاويات نظافه و4 عمال نظافة طوال اليوم ) ومياه (سيارة مياه مجهزة بالماتور علي مدار اليوم ) حرصا علي ممارسة القافله عملها بالكشف علي المواطنين دون أي معوقات أو عقبات فضلا عن متابعة القافلة بصفه مستمره لتوفير كافة الامكانيات لنجاح القافلة وذلك حرصا علي سلامة المواطنين.

رئيس مدينة العريش
رئيس مدينة العريش
رئيس مدينة العريش
رئيس مدينة العريش
رئيس مدينة العريش
رئيس مدينة العريش
رئيس مدينة العريش
رئيس مدينة العريش
محافظ شمال سيناء مدينة العريش مشروع موقف السيارات ميدان الرفاعي قرية المساعيد

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