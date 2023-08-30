الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اتحاد السلة: تأهل مصر لكأس العالم إنجاز ونستهدف الأولمبياد

عمرو مصيلحي، رئيس
عمرو مصيلحي، رئيس لجنة المنتخبات بالاتحاد المصري لكرة السلة

أكد عمرو مصيلحي، رئيس لجنة المنتخبات بالاتحاد المصري لكرة السلة، بذل الاتحاد مجهودا كبيرا مع المنتخب الوطني لـكرة السلة رجال، حيث وفر كل الدعم، لافتا إلى أن وزارة الشباب والرياضة لم تبخل أيضا، وتم عمل إعداد قوي جدا للفريق استعدادا لبطولة العالم لكرة السلة.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى: "هدف مدرب المنتخب كان تحقيق مكسب في هذه المجموعة، فقد لعبنا مباراة مميزة ضد ليتوانيا رغم فارق المستوى الكبير، ففي هذه البطولة نلعب ضد مدارس مختلفة، وحققنا فوزا على المكسيك بنتيجة 100_72".

التأهل لكأس العالم إنجاز نحمد الله عليه

وتابع: "التأهل إلى كأس العالم إنجاز لهذه المجموعة من اللاعبين، لأن المنافسات في إفريقيا قوية جدا، ونحمد الله على أننا حققنا هدفنا، ولدينا هدف هو التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة".

وواصل: "الفوز على المكسيك جعلنا نحقق المركز الثالث في المجموعة، وسنلعب ضد الأردن، وكلما حصلنا على عدد نقاط أكبر كلما زادت فرصتنا في اللعب في الأولمبياد". 

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