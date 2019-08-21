منتخب السلة يفوز على المغرب بدورة الألعاب الأفريقية

فاز منتخب مصر لكرة السلة "رجال" ٣×٣ على المغرب بنتيجة 19-15 في الجولة الأولى بالمجموعة الثانية بدورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا في المغرب.



وفي منافسات السيدات، فاز منتخب مصر للسيدات لكرة السلة ٣×٣ على غينيا الاستوائية بنتيجة 17 - 4 في أول مبارياته بالمجموعة الرابعة بدورة الألعاب الأفريقية.