منتخب السلة يفوز على المغرب بدورة الألعاب الأفريقية
الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 08:50 م
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فاز منتخب مصر لكرة السلة "رجال" ٣×٣ على المغرب بنتيجة 19-15 في الجولة الأولى بالمجموعة الثانية بدورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا في المغرب.
وفي منافسات السيدات، فاز منتخب مصر للسيدات لكرة السلة ٣×٣ على غينيا الاستوائية بنتيجة 17 - 4 في أول مبارياته بالمجموعة الرابعة بدورة الألعاب الأفريقية.
وفي منافسات السيدات، فاز منتخب مصر للسيدات لكرة السلة ٣×٣ على غينيا الاستوائية بنتيجة 17 - 4 في أول مبارياته بالمجموعة الرابعة بدورة الألعاب الأفريقية.