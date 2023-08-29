الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الدواء: دورة تدريبية حول الممارسات المعملية الجيدة لمراقبة الجودة بمصانع المستحضرات الصيدلية

دورة تدريبية
دورة تدريبية

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في دورة تدريبية حول الممارسات المعملية الجيدة بمعامل مراقبة الجودة بمصانع المستحضرات الصيدلية. 
وتهدف الدورة التدريبية إلى التعريف بأحدث الإرشادات الدولية حول مبادئ الممارسات المعملية الجيدة، ومبادئ ممارسات التوثيق الجيد والتحقق من سلامة البيانات وتكاملها، ونظم إدارة الجودة وكيفية إحكام الرقابة عليها، وكذلك التحقق من جودة المياه المستخدمة في الصناعة الدوائية. 
وأشارت إلى أنه من المقرر بدء انعقاد الدورة التدريبية يوم الثلاثاء الموافق ٥ سبتمبر ٢٠٢٣ ولمدة خمسة أيام تدريبية منفصلة بمقر هيئة الدواء المصرية بالمنصورية في قاعة المحاضرات.
وأضافت أن الدورة مقدمة لممثلي شركات الأدوية العاملين بوحدة مراقبة الجودة، وتبدأ الدورة التدريبية من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية والنصف مساءً.
وقالت إن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الأحد الموافق ٣ سبتمبر٢٠٢٣، حيث سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.

الدواء دورة تدريبية الممارسات المعملية الجيدة مراقبة الجودة مصانع المستحضرات الصيدلية

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