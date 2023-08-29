الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطنى: البنية التحتية بمصر مستعدة لنهضة صناعية كبيرة

الدكتور سمير صبري
الدكتور سمير صبري

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، إن القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي لدعم الصناعة متماشية جدًا مع كل ما دار في جلسات الحوار الوطني.

 

وأضاف صبري، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، ويذاع على قناة dmc، اليوم الثلاثاء، أن البنية التحتية في مصر أصبحت مستعدة جدًا لنهضة صناعية كبيرة جدًا، لذلك صدر التوجيه بتحديد صناعات مستهدفة، ولا بد من طرحها على المستثمرين في أسرع وقت للعمل عليها.

 

لابد من إحلال الوارد وسياسة التصدير

 

ولفت مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، إلى أننا نحتاج للاتجاه إلى الصناعة، وإحلال الوارد وسياسة التصدير، والخروج من أزمة العملة الصعبة، وهذا لن يأتي إلا بالزراعة والصناعة، وزيادة الصادرات.

 

وأوضح مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، أن مصر لديها موانئ وطرق ومناطق صناعية مرفقة، موجهًا الشكر لهيئة التنمية الصناعية على جهودها خلال الفترة الأخيرة.

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