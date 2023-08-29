وزير الشباب والرياضة: تنافس الشركات أدى لحالة حراك مجتمعى كبيرة (فيديو)

استعرض برنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي، تقريرًا يرصد إطلاق وزير الشباب والرياضة لشعلة بطولة الجمهورية للشركات الـ56 بمدينة مصر الأوليمبية بالعاصمة الإدارية.

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة: "الرياضيين بيشاركوا في دوري الشركات، ودايمًا كان عندي إحساس أنه لازم دوري الشركات يخص العاملين فيها، لأن له هدف معين، وتحقق هذا، وأصبح من يشارك في الرياضة هو الموظف والعامل والشركة".

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن تنافس الشركات بالبطولة أدى إلى حالة حراك مجتمعي كبير جدًا.

فيما قال اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، إن هذه البطولة تعتبر بناء وتنمية، لأنها تستمر لمدة شهر، إضافة إلى حالة الرواج الاقتصادي الذي ستشهده المحافظة، بجانب النشاط الرياضي والثقافي.

تشهد البطولة 237 مسابقة بمشاركة 20 ألفًا و800 مشارك

وتشهد البطولة 237 مسابقة بمشاركة 20 ألفًا و800 مشارك من خلال 315 شركة لمدة 32 يومًا بداية من الأول من سبتمبر بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية.