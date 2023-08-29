أول محامية كفيفة في الإمارات بعد تعيينها مستشارة بقضايا الدولة: أشكر القيادة على منحي هذه الثقة

عرض برنامج السفيرة عزيزة، المذاع عبر فضائية Dmc، تقريرا لأول محامية كفيفة بالإمارات وهي الدكتورة منار الحمادي، مستشار بإدارة قضايا الدولة بالإمارات.

عُينت الدكتورة منار الحمادي في السلك القضائي الإماراتي عام 2010م.

حصلت على جائزة الشيخة شمسة بنت سهيل للنساء المبدعات عام 2011م.

حصلت على وسام رئيس مجلس الوزراء على مستوى الإمارات في عام 2012م.

تم وضع قصتها للدراسة في مناهج وزارة التربية والتعليم بالإمارات عام 2012م.

في عام 2017 كتب عنها سمو الشيخ محمد بن راشد في كتابه: "تأملات في السعادة الإيجابية"

حصلت على جائزة البصيرة العالمية من جدة في عام 2019م.

حصلت على درجة الدكتوراه في القانون العام في تخصص القانون الدولي من أكاديمية شرطة دبي وتخرجت من الكلية في 2022- 2023.

ومن جانبها، وجهت الدكتورة منار الحمادي، مستشار بإدارة قضايا الدولة بالإمارات، رسالة شكر لبرنامج "السفيرة عزيزة"، قائلة: "لي الفخر والشرف أن أكون أول شخص من خارج نطاق جمهورية مصر العربية أن يتم استضافتي في البرنامج الكريم، كل الشكر والتقدير من دار زايد إلى جمهورية مصر الحبيبة".

وأكدت، أن إيمان القادة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالمرأة الإماراتية بشكل عام وبقدرات المرأة من ذوي الإعاقة بشكل خاص، موجهة رسالة شكر وتقدير واحترام، على كل الثقة التي أوليت لها، ومن ثم إسناد هذه المهام لها بحيث تنال أول منصب للمرأة من ذوي الإعاقة البصرية تعتلي هذه المناصب، معقبة: "كل الشكر لمن ساهم بالدعم وكان له اليد بمنحي الثقة للقيام بهذه المهام".