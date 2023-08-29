الثلاثاء 29 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"إكسترا نيوز" ترصد العلاقات الشعبية بين مصر والسودان (فيديو)

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي والفريق البرهان

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، تقريرًا يرصد العلاقات الشعبية بين مصر والسودان.

العلاقات الشعبية بين مصر والسودان

امتدت العلاقات بين مصر والسودان منذ القرن الـ19.

الوجود المصري في السودان أسهم في توحيد الكيان السياسي.

ثورة 23 يوليو 1952 اعترفت بحق السودان في تقرير مصيره.

عام 1953 تأسست أول حكومة وطنية سودانية.

السودان وقف بقوة بجانب مصر بعد نكسة 1967.

السودان قام بتلبية احتياجات مصر الحربية ووفر مأوى للطائرات.

السودان كان المكان الآمن لدفعات من طلبة الكلية الحربية.

تم نقل الكلية الحربية من القاهرة إلى الخرطوم بعد نكسة 1967.

شارك الجيش السوداني في حرب أكتوبر عام 1973.

توقيع اتفاق للتكامل الاقتصادي بين البلدين في فبراير 1974.

في عام 2004 تم توقيع "اتفاق الحريات الأربع بين مصر والسودان".

في عهد الرئيس السيسي شهدت العلاقات زيارات قياسية بين البلدين.

تم إحداث نقلة نوعية في نوعية في شتى المجالات بين البلدين.

السودان الدولة الوحيدة التي لديها قنصلية في محافظة أسوان.

تاريخ طويل للعلاقات بين مصر والسودان في مجال التعليم.

السودان كان يستقبل البعثات العلمية من مصر منذ عهد الفراعنة.

عام 1956 صدر قرار تأسيس جامعة القاهرة بالخرطوم.

تخفيض الرسوم الدراسية لطلبة السودان بتوجيه من الرئيس السيسي.

العلاقات الشعبية بين مصر والسودان مصر والسودان اكسترا نيوز مصر السودان العلاقات الشعبية

مواد متعلقة

كاتب صحفى: زيارة البرهان لمصر تؤكد متانة العلاقات بين البلدين

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي ينعى الناقدة الشابة رنا أبو العلا

تعرف على مقدمي الورش الفنية بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بدورته 30

أستاذ تاريخ معاصر: مصر تمتلك أكبر قدر من الآثار فى العالم (فيديو)

أستاذ علاقات دولية يوضح رسائل البرهان من زيارته لقاعدة فلامنجو البحرية (فيديو)

أستاذ آثار: معبد "عمدا" شاهدا على جهود جانب من الحدث(فيديو)

على قطب: حدة الأعاصير ترتفع بسبب التغيرات المناخية (فيديو)

أحمد أبواليزيد: هناك أولوية للاهتمام بالزراعة واستصلاح الأراضى الجديدة (فيديو)

الأكثر قراءة

طلاق أحمد سعد وعلياء بسيونى.. والأخيرة: دمرت أسرتنا الطيبة

بعد انفصالهما.. بما وصف الفنان أحمد سعد علاقته بزوجته الرابعة؟

عقب انفصالها عن أحمد سعد.. من هى علياء بسيونى؟

بقرار جمهورى.. تجديد تكليف عمرو عادل رئيسًا لهيئة الرقابة الإدارية

مصرع ربة منزل فى مشاجرة أثناء الدفاع عن نجلها بالقليوبية

ضبط محطة بث تليفزيونى دون ترخيص فى مطوبس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

مع تشيخوف مرة أخرى

ماجد حبته

زيارة البرهان

أحمد الصغير

الرئيس المجدد

وائل لطفي

ما الذي نريده من بريكس؟

جلال حمام

لماذا مصر بالتحديد؟

عبدالوهاب داود

كيف أصبحت «البلاهة» باب رزق لا يخيب؟!

وائل لطفي

بشائر البريكس

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. جولة جديدة

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 5 آلاف فلسطينى منذ بداية العام الجارى

المراقبة والاستخبارات.. كيف تعمل طائرة التجسس"ORON"�الإسرائيلية الجديدة؟

بعد قصف صاروخى أخرجه عن الخدمة.. لماذا تستهدف إسرائيل مطار حلب؟