الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث سياسي لـ القاهرة الإخبارية: زيارة البرهان لمصر تعلن عن مرحلة عسكرية جديدة

زيارة البرهان
زيارة البرهان

علق الكاتب والباحث السياسي السوداني مجدي عبدالعزيز، على خطاب الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، اليوم بعد المباحثات الثنائية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال خلال مداخلة عبر تطبيق زووم على فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم، إن القوات المسلحة السودانية استخدمت استراتيجية واضحة للعدو وهي استنزافه، حيث قامت بتدمير جميع المعسكرات التابعة للتمرد وقطع خطوط الإمداد منذ الأسابيع الأولى من الحرب.

إعلان التعبئة العامة لحماية الأحياء بعد تطهيرها

وتابع أن القوات المسلحة عملت على إعلان التعبئة العامة ليقوم الشباب بحماية الأحياء بعد تطهيرها من المتمردين، مشيرا إلى أن البرهان بهذا الخروج لمصر يعلن عن مرحلة عسكرية جديدة قبل أن تكون سياسية في إنهاء التمرد.

وأوضح أن خروج البرهان وزيارته منذ اندلاع الأزمة الي المناطق العسكرية والمعسكريات والمتحركات التي تستعد الآن لدخول الخرطوم لإنهاء التمرد وتثبيت الاستقرار تنبأ بمرحلة جديدة خاصة بعد انخفاض القدرات القتالية بدرجة عالية.

البرهان السيسي مصر مجلس السيادة السوداني

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