الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لا يسأل عليه أحد.. وفاة مسن وتحلل جثته داخل شقته بالغربية

جثة
جثة

شهدت مدينة بسيون واقعة مؤسفة بعد العثور على جثة رجل فى العقد الخامس من العمر داخل شقته ومتوفى منذ عدة أيام بسبب عدم وجود أحد من عائلته يقوم بالسؤال عليه.

عثر الأهالي بمركز بسيون بمحافظة الغربية، على جثة شخص في العقد الخامس من العمر في حالة تعفن داخل شقته السكنية، وتم نقلها بواسطة سيارة إسعاف إلى مشرحة المستشفى المركزى تحت إشراف النيابة العامة، وتبين أن الوفاة نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية ولا توجد شبهة جنائية.

كان العميد أحمد الخولى مأمور مركز بسيون تلقى بلاغا من مواطنين بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة سكنية كائنة في نطاق مدينة بسيون، وعلى الفور انتقلت مباحث مركز بسيون إلى مكان البلاغ، وتبين العثور على جثة شخص بدون ملامح في حالة تعفن، وعدم وجود إصابات ظاهرية بالجثة، مع سلامة منافذ الشقة، وعدم وجود بعثرة في محتوياتها.

التحريات ..الجثة لأرمل وليس لديه أولاد والوفاة حدثت منذ 4 أيام

وتبين من تحريات الرائد أحمد عوض رئيس مباحث مركز بسيون، أن المتوفى يدعى عصام السيد طايل أبو عتقية، ويبلغ من العمر 50 عاما ومقيم بمدينة بسيون، وأرمل وليس لديه أولاد، وأن الوفاة حدثت منذ 4 أيام، حيث كان يعيش بمفرده داخل الشقة.

وتم الدفع بسيارة إسعاف ، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بسيون، وحرر محضر بالواقعة حمل رقم 6685 لسنة 2023 ، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية، وأفاد مفتش الصحة بأن الوفاة طبيعية نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية ولا توجد شبهة جنائية، وصرحت النيابة بدفن الجثة.

مدينة بسيون محافظة الغربية العميد أحمد الخولى أخبار بسيون أخبار الغربية

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