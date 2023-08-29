"القاهرة الاخبارية" تعرض فيديو جرافا بعنوان "مصر والأزمة السودانية"

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” فيديو جراف بعنوان “مصر والأزمة السودانية” وذلك بعد استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان، في مستهل جولته الخارجية الأولى، منذ اندلاع الاشتباكات المسلحة بالبلاد منتصف أبريل الماضي، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

مصر والأزمة السودانية

وقالت القناة إن مصر كانت دائما تؤكد وحدة السودان وأمنه وسلامة أراضيه واستقرار شعبه، وفيما يلي التفاصيل :-

15 أبريل

الرئيس السيسي ونظيره الجنوب سوداني يطلقان نداء لوقف القتال في السودان.

الرئيس السيسي والأمين العام للأمم المتحدة يتفقان على ضرورة بدء الحوار.

23 أبريل

الرئيس السيسي ورئيس وزراء بريطانيا يشجعان الأطراف على وقف إطلاق النار.

26 أبريل

الرئيس السيسي يؤكد لرئيس المجلس الأوروبي دعم مصر الكامل للشعب السوداني.

8 مايو

وزير الخارجية سامح شكري يزور تشاد وجنوب السودان لبحث الأزمة السودانية.

21 مايو

رحبت مصر بتوقيع الأطراف السودانية المشاركة في محادثات جدة على اتفاق للهدنة.

27 مايو

الرئيس السيسي يؤكد محددات السياسة تجاه السودان وعدم التدخل في شؤونه.

18 يونيو

الرئيس السيسي يستقبل نائب رئيس مجلس السيادة السوداني ويؤكد دعم السودان.

13 يوليو