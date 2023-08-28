الأهلي يجدد عقد أحمد عادل لاعب اليد لمدة 4 مواسم (صورة)

أعلن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن تجديد عقد أحمد عادل، لاعب الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي، ليستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

تجديد أحمد عادل نجم يد الأهلي لمدة 4 مواسم

وأوضح أن عادل وقع على عقود التجديد للنادي لمدة 4 مواسم قادمة، وأن استمراره يمثل إضافة كبيرة للفريق من أجل المنافسة على كل البطولات.

وأشار إلى أن اللاعب يعتبر من الركائز الأساسية بالفريق، وكان صاحب بصمة مؤثرة في البطولات التي تحققت خلال الموسم الماضي.

وأن النادي ينتظر منه الكثير في الفترة القادمة، خاصة أن فريق «رجال اليد» ينافس على العديد من الألقاب سواء على الصعيد المحلي أو البطولات القارية وكأس العالم للأندية.

الأهلي يتعاقد مع نبيل شريف للانضمام إلى «رجال اليد»

وفي السياق ذاته، أنهى خالد العوضي، إجراءات التعاقد مع نبيل شريف، للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بداية من الموسم الجديد.

وأوضح أن اللاعب وقع على عقود الانضمام للنادي لمدة 4 مواسم قادمة، وقام الجهاز الإداري بإنهاء كافة إجراءات التعاقد وقيده في قائمة الفريق.

وأشار إلى أن نبيل شريف لاعب مميز ويمثل إضافة قوية للفريق خلال مشواره بالموسم الجديد، والذي يشهد المنافسة على العديد من البطولات المحلية والقارية وخلال المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وأضاف العوضي أن خطة تدعيم فرق النشاط الرياضي بالنادي تسير بشكل مميز، في ضوء توجيهات مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، لتوفير متطلبات الأجهزة الفنية من أجل تحقيق أفضل النتائج.

الأهلي يخسر من برشلونة في بطولة كأس الأبطال الدولية

ومن جانب آخر، كان فريق يد الأهلي، تعرض للهزيمة أمام نظيره فريق برشلونة، في وقت سابق من شهر أغسطس الجاري، في ختام منافسات بطولة كأس الأبطال الدولية التي أقيمت في البوسنة.

شهدت المباراة أداءً قويًّا من جانب الفريقين، قبل أن تنتهي بفوز الفريق الإسباني بنتيجة ٣٧-٣١.