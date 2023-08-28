الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إيبارشية سمالوط تطلق احتفالية "يوم في السماء" بحضور القس موسى رشدي

كنيسة
كنيسة

تنظم  إيبارشية سمالوط بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت رعاية الأنبا بفنوتيوس مطران الإيبارشية، احتفالية للتراتيل المسيحية بعنوان “يوم في السماء”، مطلع سبتمبر المقبل، بكاتدرائية القديس مار جرجس سمالوط.

ويشارك في الاحتفالية عدد من المرنمين، من بينهم القس “موسى رشدي”، وفريق ترتيل “إلمس إيدينا”.

من هم فريق “إلمس إيدينا”؟

يضم فريق إلمس إيدينا عدد من المرنمين والموسيقيين المتميزين، وتم تأسيسه منذ حوالي 15 عاماً.

وأطلق العديد من الألبومات من بينها ألبومه الجديد بعنوان "أنا ابنه"، ومستغربة.

ويقدم فريق إلمس إيدينا العديد من ترانيمه ومن بينها "ملك التاريخ"، و"انا ابنه"، و"علي بابك"، و"بحلم"، و"أنت حبيبي"، ويتكون الفريق من أثنى عشر شخصًا وهم: فوكال بيتر بديع، بيمن بديع، كيرلس ماهر، وعازفين فادى طلعت، مينا عطوان، مايكل عاطف، مينا عونى، فادى عزت، جون سامح، وإداريين ميشيل وهيب، مينا زكى، ومايكل طلعت.

إيبارشية سمالوط الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأنبا بفنوتيوس “يوم في السماء القس “موسى رشدي”

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