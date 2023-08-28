وصفه بـ"الشجاع".. ماكرون يعلن دعمه لرئيس النيجر

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الدعم الكامل لرئيس النيجر محمد بازوم.

وقال خلال كلمته أمام المؤتمر السنوي للسفراء الفرنسيين، بحسب ما نقلته "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن فرنسا تواصل دعم رئيس النيجر، واصفا قرار عدم استقالة بازوم بأنه "شجاع".

سفير فرنسا في النيجر رغم ضغوط قادة الانقلاب

وأكد، أن سفير فرنسا لدى النيجر سيظل هناك رغم الضغوط التي يمارسها قادة الانقلاب الذي شهدته البلاد مؤخرا، مشيرًا إلى أن الدبلوماسية الفرنسية هي طريق الالتزام وفي بعض الأحيان تكون هذه الطريق محفوفة بالمخاطر.