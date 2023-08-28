أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن كييف تأمل بأن تحصل على ضمانات أمنية من الولايات المتحدة على الطراز الذي تم تقديمه لإسرائيل.

وقال زيلينسكي: "مع الولايات المتحدة الأمريكية، من المحتمل أن يكون لدينا مثل النموذج الإسرائيلي، حيث سيكون هناك أسلحة وتكنولوجيا وتدريب وتمويل وما إلى ذلك".

وأضاف: "نحن مستعدون للقتال لفترة طويلة إذا لم نخسر أشخاصا. هذا يمكن أن يحدث، لكننا بحاجة إلى تقليل الخسائر إلى الحد الأدنى. مثل إسرائيل على سبيل المثال. يمكن العيش هكذا".

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" بعد تحليل بيانات رسمية من البنتاجون ووزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة قدمت أكثر من 60 مليار دولار من المساعدات المالية لأوكرانيا منذ فبراير 2022، مما يجعل كييف أكبر متلق للمساعدات منذ الحرب العالمية الثانية.

وسبق أن أفادت وزارة الدفاع الروسية في بداية أغسطس، بأن الجيش الأوكراني يقوم بمحاولات هجومية فاشلة منذ 4 يونيو. وبحسب الوزارة، فقدت القوات الأوكرانية خلال شهرين أكثر من 43 ألف جندي ونحو 5000 وحدة من الأسلحة المختلفة، بما في ذلك 26 طائرة و25 دبابة "ليوبارد"، وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن القوات الأوكرانية لا تحقق نجاحا في أي اتجاه.

وكان قد أعرب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، عن خشيته من نقل الأعمال القتالية إلى داخل أراضي روسيا، مشيرا إلى أن حلفاءه سيتركونه وحيدا إذا أقدم على ذلك.

وقال خلال مقابلة على قناة "رادا" التلفزيونية، ردا على سؤال المذيع عما إذا كان يسمح بنقل الأعمال القتالية إلى أراضي روسيا: "هناك خطر كبير يكمن في أنه في هذه الحالة سنترك وحدنا بالتأكيد.

وقال خلال مقابلة على قناة "رادا" التلفزيونية، ردا على سؤال المذيع عما إذا كان يسمح بنقل الأعمال القتالية إلى أراضي روسيا: "هناك خطر كبير يكمن في أنه في هذه الحالة سنترك وحدنا بالتأكيد".

من الجدير ذكره، أن السلطات الأوكرانية، هددت بشكل متكرر بنقل الأعمال القتالية إلى داخل الأراضي الروسية، وفي مطلع يونيو الماضي، حاولت مجموعات مكونة من سريتي مشاة آليتين معززة بالدبابات، التوغل في أراضي روسيا في منطقة بلدة نوفايا تافولجانكا ومعبر شيبيكينو الحدودي.

وأحبطت قوات الجيش الروسي بالتعاون مع قوات حرس الحدود والأمن، محاولة نظام كييف لتنفيذ عمل إرهابي ضد المدنيين بمدينة شيبيكينو في مقاطعة بيلغورود.