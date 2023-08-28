الإثنين 28 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

شعيب يشيد بمنتجات أبناء مطروح المشاركة فى "أيادى مصر"

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمشاركة المتميزة لمنتجات المحافظة في معرض «أيادي مصر» للحرف اليدوية والتراثية بمشاركة عددا من منتجات محافظات الجمهورية والذي افتتحه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى واللواء خالد شعيب محافظ مطروح وعدد من المحافظين ونواب المحافظين وبالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية.

_ مشاركة منتجات مطروح التراثية والحرفية في معرض «أيادي مصر»

 

وأوضح محافظ مطروح أنه شارك 14 عارض بمنتجات مطروح وسيوة التراثية والحرفية بالمعرض على مساحة ٢٠ متر بالإضافة إلى المشاركة ب المشغولات التراثية الحرفية واليدوية المطروحية والسيوية والمعبرة عن تراث المحافظة، كما تم عرض فيلم توثيق عن أعمال أيادى مصر بمطروح والمشاركة في تنظيم أكثر من معرض للمنتجات التراثية والحرفية والتسويق لها.

 

_ تقديم كافة الدعم لنجاح مبادرة أيادي مصر

وأكد محافظ مطروح على تقديم كافة الدعم لنجاح مبادرة أيادي مصر خاصة مع ما تتميز به مطروح من تراث بيئي ومشغولات حرفية لها إقبال كبير بالمعارض الداخلية والخارجية مع جهود المشاركة في التسويق لها لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب ومصدر اقتصادى لهم والترحيب بمشاركة مطروح في كافة المعارض والعمل على الظهور والتسويق الجيد لها،


من ناحية أخرى أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية على جهود الدولة في دعم الحرف اليدوية والتراثية ودعم التنمية الاقتصادية يأتي على رأس أولويات أجندة وزارة التنمية المحلية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، وتعمل وزارة التنمية المحلية في هذا الصدد من خلال دورها التنسيقي بين المستويين المركزي والمحلي على تعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية المحلية، وأيضًا تعزيز التضافر بين جهود جميع الفاعلين لدعم التنمية المحلية المتكاملة، حيث تعمل الوزارة في إطار خطة استراتيجية وضعتها لمشروع "أيادي مصر" للاستمرار في تطويره وتوسيع نطاقه لزيادة الانتشار وفتح أسواق جديدة للمنتجات التراثية المصرية بتعاون كامل مع وزارة التضامن الاجتماعي والمحافظات مما يساهم في دعم جهود الدولة المختلفة في القضاء على البطالة.  

معرض
معرض "أيادي مصر" بمحافظة مطروح
معرض
معرض "أيادي مصر" بمحافظة مطروح
معرض
معرض "أيادي مصر" بمحافظة مطروح
معرض
معرض "أيادي مصر" بمحافظة مطروح
معرض
معرض "أيادي مصر" بمحافظة مطروح
معرض
معرض "أيادي مصر" بمحافظة مطروح
معرض
معرض "أيادي مصر" بمحافظة مطروح
معرض
معرض "أيادي مصر" بمحافظة مطروح
مطروح محافظ مطروح أيادي مصر ابناء مطروح وزير التنمية المحلية

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