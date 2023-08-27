مديرة المرصد الإفريقى للهجرة: مصر تتعامل مع ملف اللاجئين بمظهر حضارى

يواصل برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، سلسلة فقراته حول قصص ونماذج نجاح للمصريين بالخارج.

وقالت السفيرة الدكتورة نميرة نجم مدير المرصد الإفريقي للهجرة بمنظمة الاتحاد الإفريقي، إن التحديات كثيرة على المستوى الدولي ولا زالت هناك تفرقة بين الرجل والمرأة في المناصب.

وأضافت أن السيدات تضطر لبذل أضعاف الجهد لإثبات أنفسهن ويبقى في الآخر قدرات الشخص وتوفيق الله؛ للوصول إلى النتيجة المرجوة.

وأكدت أن ما تفعله الدولة المصرية في ملف اللاجئين يظهر مصر بمظهر حضاري مع اللاجئين الذين فتحت لهم أبوابها، متابعة: "الحكومة المصرية تعامل اللاجئين معاملة طيبة وترفض وضعهم في مراكز إيواء أو أماكن غير آدمية".