السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عمدة المصريين بفرنسا: تحويلات المصريين بالخارج تفوق الـ110 مليارات دولار سنويًا

صالح فرهود
صالح فرهود

وجه صالح فرهود، رئيس الجالية المصرية بباريس، رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي. 

وقال خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز والمُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم السبت: "يا سيادة الرئيس إحنا كمصريين في الخارج ثروة قومية للاقتصاد المصري داخل دولتنا، لو تعرف مدى حرص المصريين بالخارج على بلدهم".

وأضاف أن الجميع يظن أن تحويلات المصريين في الخارج كانت 32 مليار دولار وقلت إلى 26 مليار دولار، ولكن الحقيقة أن التحويلات التي تدخل مصر من المصريين في الخارج 110 مليارات دولار.

وأشار إلى أن الرقم المعلن من وزارة المالية هي تحويلات المصريين في الخليج، والتي تتم عبر البنوك المصرية، ولكن الحقيقة أن تحويلات المصريين بالخارج تفوق الـ110 مليارات دولار سنويًا.

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